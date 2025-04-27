426戰獨裁20萬人上凱道　共軍隔天26架共機出海執行聯合戰備警巡

▲共機殲16型機。（資料照／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

藍營4月26日舉行「戰獨裁」活動，總統賴清德回應，戰獨裁應該到北京天安門。在台海周邊軍事動態方面，活動當天維持平日數量，但活動落幕隔天（27），我國防部表示，自上午8時50分起陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機、直升機及無人機計26架次出海活動，其中14架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中、東部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國民黨4月26日動員眾多民眾在凱達格蘭大道前舉行「反綠共，戰獨裁」活動，人數相當可觀，在府前廣場一路蔓延且溢出景福門。根據主辦單位評估的人數，現場超過20萬人。

面對藍營所舉辦的「戰獨裁」活動，賴清德則表示，國民黨與民眾黨走上街頭證明台灣是民主國家，沒有戒嚴也沒有獨裁者。他說，如果他們真正要「戰獨裁」，應該要去對地方、找對人，應去北京天安門，至少在中國見到獨裁集團時，不要再卑躬屈膝。

至於台海周邊的軍事動態方面，在活動當天台海周邊僅有5架次共機，但有14艘共艦、1艘公務船出海，數量維持平日頻次。不過，國防部27日表示，自上午8時50分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機、直升機及無人機計26架次出海活動，其中14架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中、東部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

對此，國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

▲國民黨動員「戰獨裁」活動，凱道現場人潮爆滿。（資料照／國民黨提供）