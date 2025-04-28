2025旅遊CP值最高國家！台灣奪冠　專家讚「美食天堂」便宜又免簽

▲台灣對美國遊客來說，物價相對親民，吸引力大增。（圖／記者謝盛帆攝）



記者張方瑀／綜合報導

出國旅遊除了欣賞美景、體驗文化，不少旅客也會將「物價是否便宜」列入考量。美國金融公司《NerdWallet》最新公布2025年全球16個「最便宜旅遊國家」排行榜，台灣在一票熱門旅遊地中脫穎而出，名列第一，成為今年CP值最高的旅遊勝地。

《NerdWallet》首席旅遊作家班傑明・迪恩（Benjamin Din）分析指出，隨著今年美元持續走強，讓美國民眾在海外旅遊時的花費相對更省。他綜合評估各國的住宿、交通費用、匯率，以及簽證和入境費用，整理出一份「小資族也能輕鬆負擔」的國際旅遊名單。

根據這份排行榜，2025年最划算的旅遊國家依序為：台灣、印尼、印度、南非、菲律賓、馬來西亞、越南、日本、羅馬尼亞、匈牙利、亞塞拜然、韓國、泰國、巴西、祕魯與捷克。

台灣為何能拿下榜首？班傑明在文章中點出，美國旅客赴台免簽是一大優勢，加上物價相對親民，吸引力大增。他舉例，在台灣花不到10美元（約新台幣321元）就能享用一頓豐盛美食，搭乘台北市公車每段只要50美分（約新台幣15元），捷運單程票價則是60美分起跳（約新台幣20元），整體旅遊成本相當友善。

除了交通便捷，台灣各地的早餐店、熱鬧夜市、特色美食也是大亮點。作者特別提到，台灣是美食愛好者的天堂，珍珠奶茶、鳳梨酥聞名國際，但其實還有更多在地好味道等待遊客挖掘。

景點方面，不論是台北101這樣的都市地標，還是鄰近的國家公園、溫泉秘境，台灣兼具現代都市與自然風光，再加上發達的大眾交通網絡，輕鬆串連全島各大城市。

班傑明也補充，美國西岸前往台灣航班選擇多元，除了達美航空（Delta Airlines）、聯合航空（United Airlines）直飛台北，台灣三大航空公司也都有提供多條直飛航線，旅遊便利性高，成為今年美國旅客規劃亞洲行程時的首選。