　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被嗆「去天安門抗議」　陳佩琪憶初見賴清德：心地不該如此兇殘

▲▼台北地院審理京華城案提訊柯文哲，陳佩琪到庭旁聽。（圖／記者李毓康攝）

▲陳佩琪。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨昨（26日）在凱道舉辦「反綠共，戰獨裁」集會，號召支持者向總統賴清德發出怒吼；但賴清德稱，如果真正要戰獨裁，應該去北京天安門。前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪今（27日）回憶過去參觀台南市政府，某層樓掛滿畫，疑惑「喜歡畫的市長，心地應該不會如此兇殘才對」，且不知是否過去霸道慣了，才導致賴當總統後，一昧要求60％在野要跟40％執政黨合作。

陳佩琪27日於臉書發文表示，聽了賴清德對在野陣營號召25萬人上街頭抗議的反應談話後，心裡頗為訝異，有人開玩笑地說，她是否要應賴清德的指示，去天安門抗議，這樣柯文哲才有可能被放出來？自己是不想再回應這種話題了，回應下去就只是純粹嘴砲式的口水戰而已，「不過以一個總統的高度如此回應民意訴求，驚訝之餘，還是很努力地從自己的記憶中去搜尋這個人」。

陳佩琪指出，印象中自己見過賴清德一次，當時應該是市長，是和北市府員工去台南做市政交流時見到，賴請他們去吃飯，席間和柯文哲閒聊一些市政議題，記得雙方有談到市政預算，賴稱「台南啊！市政預算不多啦！不像你們台北」等。

陳佩琪回憶道，隨後參觀台南市政府，印象中某一層樓走廊掛滿了市府買的畫，她個人很喜歡畫，看得津津有味，「現在回想起來，心裡還是很疑惑，喜歡畫的市長（總統），心地應該不會如此兇殘才對啊？」

陳佩琪提及，後來對賴有印象是台南登革熱死了很多人， 但拒入議會很多天，理由是抗議議長賄選判決不公，「感覺他就是一個不計外界毀譽、很有個性的人，心想要是台北市長這麼做，下場一定很淒慘，但只要台南市民容忍，外人也不好說什麼。」

陳佩琪批評，但是否過去霸道慣了，沒人治的了賴清德，才導致對方現在當了總統後，一昧地要求60％在野陣營要來跟40％選票的執政黨合作，而非40％執政黨要傾聽民意，跟60％在野陣營合作。

陳佩琪認為，「要看一個人對事情的看法，從老婆身上去了解準沒錯。」印象中賴清德和柯文哲同年，結婚應該也差不多是30多年，特別回頭看一下賴清德妻子在大選前錄製的短片，「撇開一些無聊的歌功頌德的詞彙不談，能找的就是有提到賴曾經為了幫別人出頭，被小混混揍傷了眼睛這件事，只是一個忌惡如仇的人，為何底下掌控的司法天秤竟會如此扭曲呢？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
425 2 3722 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女畫師遭槍殺！畫室臉書發聲
今年首颱有望成形！氣象署最新預測
被嗆「去天安門抗議」　陳佩琪憶初見賴清德：心地不該如此兇殘
李珠珢遭韓網酸「像陪酒的」　知情人揭內幕
別在機場充電手機！專家點出「3風險」警告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被嗆「去天安門抗議」　陳佩琪憶初見賴清德：心地不該如此兇殘

中共政治局會議提「經貿鬥爭」　官媒：反映對形勢嚴峻性判斷

火線人物／「邊緣倫」穿上草鞋　朱立倫宣戰綠營為黨魁連任續命

國民黨凱道喊罷免總統　盧秀燕：相信賴清德有智慧化解執政危機

加拿大記者批426遊行「好噁心」　王鴻薇揭：綠營自產自銷的外媒

朱立倫拋罷免賴清德　吳思瑤：他在跟蔣萬安「倒閣論」互別苗頭

426戰獨裁20萬人上凱道　共軍隔天26架共機出海執行聯合戰備警巡

國民黨520後立院提「罷免賴清德」　張啓楷：須先拉下一部分綠委

賴清德稱藍白上街證明民主　學者批：能遊行就表示總統不獨裁？

因應對等關稅衝擊！立院訪美團今晚出發　爭取國防軍售如期執行

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

館長感謝韓國瑜「柯爸家祭坐到尾」　哽咽喊話：幫我救出柯文哲

安心亞「透視馬甲」好兇　辣跳〈like JENNIE〉

【1秒悲劇】男貼完春聯得意欣賞中　下秒手滑關門回不了家：X北

【不覺得哪裡怪怪的嗎】看著牌面抽一張...放回被猜中她超驚訝XD

馬英九痛批賴清德無能！　「總統不好當但我看不下去了」

被嗆「去天安門抗議」　陳佩琪憶初見賴清德：心地不該如此兇殘

中共政治局會議提「經貿鬥爭」　官媒：反映對形勢嚴峻性判斷

火線人物／「邊緣倫」穿上草鞋　朱立倫宣戰綠營為黨魁連任續命

國民黨凱道喊罷免總統　盧秀燕：相信賴清德有智慧化解執政危機

加拿大記者批426遊行「好噁心」　王鴻薇揭：綠營自產自銷的外媒

朱立倫拋罷免賴清德　吳思瑤：他在跟蔣萬安「倒閣論」互別苗頭

426戰獨裁20萬人上凱道　共軍隔天26架共機出海執行聯合戰備警巡

國民黨520後立院提「罷免賴清德」　張啓楷：須先拉下一部分綠委

賴清德稱藍白上街證明民主　學者批：能遊行就表示總統不獨裁？

因應對等關稅衝擊！立院訪美團今晚出發　爭取國防軍售如期執行

林哲熹赴北極危機重重！　親目睹「巨大浮冰眼前崩裂」震撼畫面突感觸

「逃脫畫室」常駐女畫師遭槍殺！畫室公布課程退費事宜

直擊／SJ D＆E合體了！銀赫拍Vlog衝上台　換成情侶裝：東海，我愛你

香港金像獎／女星紅毯深U炸出「深邃事業線」　邪惡視角被看光！

「最強阿北」艾夫伯BCL首秀狂飆　22分7籃板4助攻領軍國王奪勝

多吃蔬果幫助排便！　專家點名「2地雷」：適得其反

嘎嬤辭世「一生無欲無求」！孫媳二伯曬遺物吐思念：收下祢的愛

《烈焰之刃》體驗版搶先試玩！「特別的」鍛造系統但操作有些複雜

被嗆「去天安門抗議」　陳佩琪憶初見賴清德：心地不該如此兇殘

邱智呈3安猛打剋台鋼　統一獅贏球重返龍頭

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

政治熱門新聞

賴清德滿意度「死亡交叉」　黃揚明提醒藍營大人物

國民黨426遊行疑動員移工！勞動部要查了

王浩宇稱「426人潮比419少」

韓國瑜凱道吶喊　深夜15字文吸5萬讚

快訊／朱立倫怒：立法院520後提出罷免賴清德！

館長感謝韓國瑜　黃瓊慧酸：三姓家奴

賴稱藍白上街證明民主　學者批：不等於不獨裁

快訊／藍白426動員上凱道　賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

藍白426集結凱道　驚見一群「鄭正鈐藍帽」越南籍移工

僱用越南移工上凱道被抓包？　鄭正鈐回應了

館長感謝韓國瑜　哽咽喊話：幫我救出柯文哲

幕後／大罷免成形？罷藍委二階連署超過20區達門檻　預計送件時間曝

國民黨嗆賴清德「綠共、獨裁」　曹興誠酸：敢這樣對習近平講嗎？

快訊／凱道人潮滿到景福門！　藍「反綠共戰獨裁」破8萬人

更多熱門

相關新聞

火線人物／朱立倫穿上草鞋　宣戰綠營為黨魁連任續命

火線人物／朱立倫穿上草鞋　宣戰綠營為黨魁連任續命

「反綠共、戰獨裁」集會昨在凱道磅礴落幕，從兩周前衝北檢抗議，又宣布426上凱道，隨後又召開「在野領袖峰會」，不少黨員認為，國民黨黨主席朱立倫終於「硬起來」，不管是出自於黨內反彈聲浪愈來愈大，亦或是警覺在野陣營再不振作真有可能團滅，朱確實展現一定的魄力、行動去反制罷免。美國的關稅戰、民進黨祭出的司法戰，讓朱立倫連任黨主席之路彷若有了一線生機，在險惡挑戰裡反激發出鬥志。

盧秀燕喊話賴清德：相信他有智慧化解執政危機

盧秀燕喊話賴清德：相信他有智慧化解執政危機

外媒批426遊行很噁　王鴻薇揭：綠營自產自銷

外媒批426遊行很噁　王鴻薇揭：綠營自產自銷

426戰獨裁20萬人上凱道　共軍隔天26架共機出海執行聯合戰備警巡

426戰獨裁20萬人上凱道　共軍隔天26架共機出海執行聯合戰備警巡

藍將提罷賴　白：須先拉下部分綠委

藍將提罷賴　白：須先拉下部分綠委

關鍵字：

民眾黨陳佩琪柯文哲賴清德民進黨天安門

讀者迴響

熱門新聞

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

網出征蔡阿嘎堂妹：有這種親戚雖小

藍白426上凱道！外國記者「直白3字」評價

賴清德滿意度「死亡交叉」　黃揚明提醒藍營大人物

板橋男行刑式槍殺畫師妻！畫室學生震驚：怎麼會這樣

向上路聯結車無煞車追撞！21汽機車撞毀9傷

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

百億大亨出軌小三「奢華砲房內裝曝光」！

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：建商兩手一攤喊「沒錢」

即／台中向上路長下坡連環撞！傷亡不明

拍夫妻性愛片逼女兒看！鬼父性侵53次遭重判

快訊／板橋男「朝前妻頭部」開槍　女死男命危

女童被迫「脫內褲貼紮」！狼教練辯：在傳達溫暖

國民黨426遊行疑動員移工！勞動部要查了

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面