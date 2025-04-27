被嗆「去天安門抗議」　陳佩琪憶初見賴清德：心地不該如此兇殘

▲陳佩琪。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨昨（26日）在凱道舉辦「反綠共，戰獨裁」集會，號召支持者向總統賴清德發出怒吼；但賴清德稱，如果真正要戰獨裁，應該去北京天安門。前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪今（27日）回憶過去參觀台南市政府，某層樓掛滿畫，疑惑「喜歡畫的市長，心地應該不會如此兇殘才對」，且不知是否過去霸道慣了，才導致賴當總統後，一昧要求60％在野要跟40％執政黨合作。

陳佩琪27日於臉書發文表示，聽了賴清德對在野陣營號召25萬人上街頭抗議的反應談話後，心裡頗為訝異，有人開玩笑地說，她是否要應賴清德的指示，去天安門抗議，這樣柯文哲才有可能被放出來？自己是不想再回應這種話題了，回應下去就只是純粹嘴砲式的口水戰而已，「不過以一個總統的高度如此回應民意訴求，驚訝之餘，還是很努力地從自己的記憶中去搜尋這個人」。

陳佩琪指出，印象中自己見過賴清德一次，當時應該是市長，是和北市府員工去台南做市政交流時見到，賴請他們去吃飯，席間和柯文哲閒聊一些市政議題，記得雙方有談到市政預算，賴稱「台南啊！市政預算不多啦！不像你們台北」等。

陳佩琪回憶道，隨後參觀台南市政府，印象中某一層樓走廊掛滿了市府買的畫，她個人很喜歡畫，看得津津有味，「現在回想起來，心裡還是很疑惑，喜歡畫的市長（總統），心地應該不會如此兇殘才對啊？」

陳佩琪提及，後來對賴有印象是台南登革熱死了很多人， 但拒入議會很多天，理由是抗議議長賄選判決不公，「感覺他就是一個不計外界毀譽、很有個性的人，心想要是台北市長這麼做，下場一定很淒慘，但只要台南市民容忍，外人也不好說什麼。」

陳佩琪批評，但是否過去霸道慣了，沒人治的了賴清德，才導致對方現在當了總統後，一昧地要求60％在野陣營要來跟40％選票的執政黨合作，而非40％執政黨要傾聽民意，跟60％在野陣營合作。

陳佩琪認為，「要看一個人對事情的看法，從老婆身上去了解準沒錯。」印象中賴清德和柯文哲同年，結婚應該也差不多是30多年，特別回頭看一下賴清德妻子在大選前錄製的短片，「撇開一些無聊的歌功頌德的詞彙不談，能找的就是有提到賴曾經為了幫別人出頭，被小混混揍傷了眼睛這件事，只是一個忌惡如仇的人，為何底下掌控的司法天秤竟會如此扭曲呢？」