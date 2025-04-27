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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

火線人物／「邊緣倫」穿上草鞋　朱立倫宣戰綠營為黨魁連任續命

▲▼國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，國民黨黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲朱立倫號召反綠選民集結上凱道抗議。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

「反綠共、戰獨裁」集會昨在凱道磅礴落幕，從兩周前衝北檢抗議，又宣布426上凱道，隨後又召開「在野領袖峰會」，不少黨員認為，國民黨黨主席朱立倫終於「硬起來」，不管是出自於黨內反彈聲浪愈來愈大，亦或是警覺在野陣營再不振作真有可能團滅，朱確實展現一定的魄力、行動去反制罷免。美國的關稅戰、民進黨祭出的司法戰，讓朱立倫連任黨主席之路彷若有了一線生機，在險惡挑戰裡反激發出鬥志。

朱立倫主席任期將至，改選期程尚未出爐，藍營普遍認為是在9月以後；即便朱立倫任內國民黨橫掃2022地方選舉，2024也保住國會多數，但對於2024總統大選失利，黨內仍多有怨言，對朱領導作風的質疑聲一直沒停過，不滿朱雖是正藍軍卻推動不少黨內改革，導致「基本教義派」的資深黨員、乃至有力人士對朱積怨已久，地方積極操盤運作「反朱聯盟」。

苗栗縣長鍾東錦日前表態，有9成的藍營正副議長，都支持早被黨內視為2028年角逐總統的台中市長盧秀燕競選黨主席。與此同時，又傳出盧秀燕已點頭同意參選黨魁，從鴨子划水到接受日媒訪問時鬆口「還在考慮中」，親近幕僚更放話參選機率已高於50％，在在讓朱陣營感受到連任危機。

隨著民進黨策動大罷免，朱立倫能否帶領藍委度過難關，是黨內給他的最後考驗，但黨中央起初誤判情勢，冷處理大罷免，甚至「不當回事」，戰略主軸備受質疑，一下子以罷制罷，一下子推出反廢死、反戒嚴公投綁罷免，一下子又要大家上街頭，對於是否倒閣也曖昧不清，直到罷團送出一階連署書「35比0」及藍委內參民調數據陸續出爐，讓黨內對於朱立倫的領導能力達到不滿高峰。

所有反惡罷的策略基本未見效，甚至吃官司的人倒增加，處於被罷免邊緣的藍委壓力鍋爆炸，怨嘆國民黨「群龍無首」，盧秀燕及拋出「倒閣論」的台北市長蔣萬安，成為藍軍尋求安慰的浮木。面對綠營步步進逼的罷免攻勢，加上盧秀燕疑似點頭參選的訊息重擊，黨內逼宮壓力排山倒海，朱立倫處境吃力，沒想到檢調突然升高對國民黨的偵辦行動，瞬間引爆藍營基層怒火。

黨內民代及支持者焦點，從不滿黨中央擺爛軟弱，轉成對民進黨及賴政府欺人太甚的激憤，讓朱立倫尋得絕處逢生的機會，這時誰能展現「反綠共主」的氣勢，就能得到藍營選民情感支持。朱立倫先是在4月17、18日親自領軍衝北檢徹夜抗議，隨後又宣布4月26日凱道集結把矛頭直指賴清德，同時4月22日安排與台灣民眾黨主席黃國昌會面展現在野團結，緊扣賴清德真正意圖就是殲滅在野黨。

國民黨身為百年政黨，早已無法撕去醬缸、大佬、宮廷文化標籤，朱立倫從不接地氣的「邊緣倫」，到終於穿上草鞋號召全黨之力應戰，帶隊上街抗議、向民眾黨遞橄欖枝，昨日的凱道集結，不僅主辦單位宣稱聚集超過25萬民眾參加，人數輾壓上周「拒絕統戰、守護台灣」活動，國民黨更展現少見的大團結，上萬群眾的怒吼，就算無法阻遏民進黨搞大罷免的野心，但確實一吐被政治輾壓的怨氣。朱立倫直批賴清德政權「獨裁」「綠共」，帶領戰獨裁行動於全台巷里進行，硬起來對綠全面宣戰讓黨員有感，更有助穩住他在黨內風雨飄搖的地位。

或許朱立倫此時展現的魄力，在某些反朱派眼裡仍討不到任何好感，預計超過20個藍委選區進入最後罷免投票，黨中央死到臨頭才要反守為攻畢竟太遲了、是火燒屁股才被逼出來的；但平心而論，朱立倫任期尾聲確實不好做，光是黨中央每月仍須支付2000多萬中央黨部租金，還有上百名黨工薪水，作為黨主席一個月至少得募款高達3000萬，對內還有持續一年的「反朱派」聲浪不斷躁動，對外則有民進黨的大罷免威脅，安內壤外，「政治精算師」朱立倫能否帶領黨公職脫離大罷免泥淖、把握最後一局逆轉勝，將成為連任主席的最大籌碼。

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