「賴清德激怒台灣人」　邱毅：沒想到有天要重回戒嚴

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

前立委邱毅表示，總統賴清德真的是激怒台灣人民了，自從解嚴以後，台灣人民從沒想到，有一天竟要重回戒嚴的日子，忍受朝不保夕的綠色恐怖籠罩。

邱毅在臉書說，那時候可能某個清晨，天方破曉，就有人簇擁在你家門口，猛按門鈴要蒐索，然後翻箱倒櫃搬走一些東西，包含了最私密的隱私，再過兩天，你的隱私竟成了周刊的頭條八卦新聞。

邱毅指出，立委羅智強的助理就有類似經歷，他在被突然搜索時，身上只穿著一條內褲，他要求穿件外衣、長褲，天氣畢竟乍暖還寒，讓人直打哆嗦，感冒得流感的風險很大；結果千拜託萬請求才得准，還得先交出手機，在監控下才能穿上衣褲。

邱毅提到，你看了以後，一定以為是某位江洋大盜被逮捕的情景，其實不是，只因為他擔任羅智強的助理，而民進黨正全力要罷免掉羅智強的立委職務。

邱毅表示，羅智強24日說他已經寫好遺書，與太太做好訣別，隨時準備不測到來；他的兄弟蔡正元為「三中案」出庭時，檢察官突然向法官聲請，要蔡配戴電子腳鐐，限制出境，這麼不合理的聲請，法官竟還是准了；前總統馬英九知道以後一定很緊張，因為他與蔡正元是同案被告。

邱毅寫道，記得在此案偵查階段，蔡正元還為保護馬英九，而被收押四個月，連小女兒出生，都無法陪伴在愛妻身邊；現在賴清德下令用「三中案」整蔡正元，難保不會也想個花樣整整馬英九。

邱毅說，賴清德最近好像整人上了癮，整完這個又整那個；前總統陳水扁在公開演講時批評賴兩句，沒想到麻煩接踵而來，但陳什麼大風大浪沒經歷過，「我看好戲還在後頭呢」！

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