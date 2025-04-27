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教育部閱讀績優評選　南投久美國小、教師劉如純、閱讀教師團獲獎

▲南投縣久美國小獲教育部閱讀磐石學校 。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣久美國小獲教育部閱讀磐石學校 。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

全國閱讀教育的最高榮譽、114年度教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優學校及個人評選成績於本月初揭曉：南投縣信義鄉久美國小獲「閱讀磐石學校」殊榮，魚池鄉新城國小老師劉如純獲「閱讀推手獎」，南投縣閱讀理解種子教師團則獲「閱讀團體推手獎」，成績斐然。

久美國小是原住民族實驗學校，該校校長田春梅表示，學校以板曆的歲時祭儀為時間軸，發展出「久美板曆閱讀計畫」，相信部落的知識可以召喚孩子更多的探究與學習，而閱讀是重要的工具；孩子在實踐數位閱讀後，證實臺灣在南島語族遷移的重要地位，意識到「我們並不渺小！」在農民曆與板曆的比較後，也自信地說：「祖先的日常就是SDGs。」更在關注部落議題後，倡議「重拾一起為部落共好的心」。

▲114年度教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優學校及個人評選成績揭曉，南投縣學校表現傑出 。（圖／記者高堂堯翻攝）

新城國小老師劉如純以「走讀家鄉閱讀心生活」為主題，透過紙本與數位「多元閱讀」與「學習策略」，引導孩子主動認識家鄉特色，並「實地走訪」看見家鄉真實風貌、書寫「學習筆記」紀錄生活點滴，同時積極「參與活動」、看見家鄉亮點，最後積累個人經驗與智慧，將感受化為文字，透過閱讀與書寫表達對家鄉的真實感動。

▲114年度教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優學校及個人評選成績揭曉，南投縣學校表現傑出 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲114年度教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優學校及個人評選成績揭曉，南投縣學校表現傑出 。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣閱讀理解種子教師團則是由一群橫跨13鄉鎮的19位教師自發組成，且從102年成立閱讀團至今，對推動閱讀的熱情絲毫不減，更於106年以「從A.C.T邁向ACT~培育學生成行動力的公民」行動主題獲教育部閱讀磐石團體推手的肯認；歷經7年後，期間在Covid-19的疫情衝擊下，教學實境轉為虛境，迫使該教師團積極思索帶領學生「從ACT邁向IACT」的必要性，以讓南投的孩子更靠近世界的中心。

南投縣教育處肯定教師們為閱讀的耕耘，除積極挹注資源提升各校閱讀的質與量，未來仍持續精進閱讀推動教育，包含「雙閱讀素養」紙本與數位閱讀並進，以培養學童自學的能力，持續投入設置「校園社區共讀站」、豐富學校館藏書籍，今年將以1千8百萬元圖書經費採購優良圖書，讓社區居民共享書香文化。

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