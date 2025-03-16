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大貨車載怪手走山路遭攔查　駕駛酒測值1.31！認了喝高粱上路

▲信義警分局連續2天擴大取締，查獲載運挖土機自大貨車司機酒駕，酒測值高達1.31mg/l。（圖／翻攝「南投縣政府警察局信義分局」臉書粉專）

▲信義警分局周末擴大取締，查獲載運挖土機自大貨車司機酒駕，酒測值高達1.31mg/l。（圖／翻攝「南投縣政府警察局信義分局」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

陳姓男子15日駕駛自大貨車載運挖土機行經信義鄉台21線，因車身搖晃不穩而遭警方攔查，發現酒測值竟高達1.31毫克，遠超過法定上限0.25毫克，所幸及時被攔捕移送法辦，避免成為馬路上的不定時炸彈。

而信義鄉在10日才發生鄉公所清潔隊垃圾車晚間值勤結束準備返隊時，於愛國大橋靠近鄉公所端翻覆至約30米深橋下，導致駕駛全身多處骨折受困車內。警消人員獲報到場，緊急將他救出送醫，駕駛經抽血檢驗後，酒測值竟高達1.75，後續將依法函送南投地檢署偵辦，未料時隔短短5天又有大車司機酒駕遭查獲。

▲信義警分局連續2天擴大取締，查獲載運挖土機自大貨車司機酒駕，酒測值高達1.31mg/l。（圖／記者高堂堯翻攝）

信義警分局指出，日前因應週休假期即將到來，自14日下午兵分3路，於地利檢查哨、東埔日橋及台21線88.1公里等3處執行路檢勤務，防制危險駕駛、酒後駕車並加強取締改裝噪音車，維護用路人安全，昨日也繼續擴大取締；連2日的路檢勤務共計查獲違規（法）6件，包括公共危險（酒駕）1件、無照駕駛2件、牌照註銷1件、未繫安全帶2件。

▲信義鄉公所垃圾車日前翻落30米深的橋下，駕駛經抽血檢驗，酒測值竟達1.75。（圖／南投新聞提供）。

▲信義鄉公所垃圾車日前翻落30米深的橋下，駕駛經抽血檢驗，酒測值竟達1.75。（圖／南投新聞提供）。

警方表示，15日當天於玉山路116號前（信義加油站前）設置攔查點，於下午3時34分攔停該輛載運挖土機自大貨車並檢查時，發現56歲陳姓司機有酒容酒味，酒測發現超標5倍有餘；陳男坦承當時上工下班，跟朋友飲用高粱酒後開車準備返回自強村住處，即被警方攔查。

信義警分局強調，酒後嚴禁駕車，呼籲民眾切勿心存僥倖，該分局將持續加強取締，維護用路人安全。

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