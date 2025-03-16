新中橫違規競速、超速致車禍頻傳　警公布4處移動測速照相點

▲信義警分局於新中橫公路公布4處移動測速照相點。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉今年迄今發生各類交通事故計30件，發生於省道台21線者就有11件，信義警分局因此公告轄區內4處移動式測速照相地點，表示將加強執行測速照相取締，以防止事故發生。

信義分局公告轄區移動式測速照相地點如下：台21線87.5k (雙向)、台21線96.5k (雙向)、台21線99.3k (雙向)、台21線隆華國小前 (雙向)，四個地點速限都是50公里。

分局指出，今年於台21線發生車禍時間多為日間10時至16時，肇事因素以未保持安全距離及違規超車較多，除公告移動測速點，日前也因應週休假期即將到來，自14日下午兵分3路，於地利檢查哨、東埔日橋及台21線88.1公里等3處執行路檢勤務，防制危險駕駛、酒後駕車並加強取締改裝噪音車，維護用路人安全，昨日也繼續擴大取締；連2日的路檢勤務共計查獲違規（法）6件，包括公共危險（酒駕）1件、無照駕駛2件、牌照註銷1件、未繫安全帶2件。

信義分局呼籲，民眾行經台21線省道公路務必遵循速限行駛、避免車輛競速、超速等違規行為，共同維護用路人安全及居民安寧的生活品質。