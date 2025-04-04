南三段又山難！女高山症苦撑2天　直升機成功救援畫面曝光

▲女性山友於信義鄉郡東山發生高山症，順利獲救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

郭姓女子日前隨新北市登山隊前往南投信義鄉南三段縱走，但於郡東山附近發生高山症、血氧濃度只剩70%，南投縣消防局獲報後，派遣地面搜救隊會同林保署人員前往救援，另也同步申請空勤總隊協助救援，直升機於今天上午順利出動將山友救出、下山就醫，化解一場虛驚。

先前一支31人登山隊攀登南三段時遇到降雪，隊員陸續感到不適，還有人摔傷，加上無能力行走結冰路面，3月21日由空勤總隊直升機載出24名山友，沒想到兩周後再傳山難。

縣府消防局指出，於4月2日中午1時55分接獲該登山隊領隊報案，指一行18人中有31歲郭女於郡東山附近身體狀況轉壞，疑有高山肺水腫症狀反應，無法正常走路，連休息狀態下也會喘，甚至無法躺下、只能端坐呼吸，且咳嗽帶有綠色痰液、血氧濃度70%，急需申請直昇機救援。

消防局第三大隊獲報後立即啟動救援機制：派遣該局信義分隊2名消防搜救人員，及林保署水里工作站友軍2名共同組隊前往救援；但因預估地面部隊挺進逆切上郡東山救援約6天時間，又目前郡大林道多處崩塌，且天氣即將轉濕冷有雨，寸步難行，恐增加救援困難，消防局另申請直升機，以爭取救援時效。

不過因山區天氣不佳，空中勤務總隊直升機直到今天上午天氣允許，並精準預判山上天氣雲層狀況後，利用空檔派遣人機前往，於7時23分抵達縣長，終於成功將該名受困女登山客成功搭載下山，經檢傷再由消防救護車協助後送醫院。

消防局提醒，近日即將轉為梅雨天氣型態、天候不穩，山上天氣瞬息萬變、豪雨之過後山路更濕滑難行，呼籲從事山友們不要被山下的好天氣矇騙，應備妥齊全登山裝備及登山計畫，並注意自身安全。