山區易淪逃逸移工或山老鼠溫床　信義警清山查獲22名失聯移工

▲信義警分局動員警力清山，查獲22名失聯逃逸移工。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

有鑑於製槍、植毒、製毒工廠等犯罪常藏匿山區，且近來外籍人士涉及詐欺案件有增加趨勢，信義警分局於3、4月間動員警力155人次進行清查，共計查獲外籍失聯及逾期移工22人，另也加強宣導工寮不得作為容留逃逸移工、盜伐林木使用，違者依法最高各可處75萬元罰鍰，以及5年徒刑和300萬元罰金，以淨化山區治安。

信義警分局指出，為避免犯罪蘊養山林，加上山區派出所警力單薄，遂規畫組合警力執行山域治安查緝行動，全面性執行2波、共4天的信義鄉山區清查及宣導，逐一清查轄內各山區林道草(工)寮逾100處，專案期間共計查獲非法移工22人，已全數移送南投專勤隊。

分局說明，私人工寮如容留(住宿)、使用、媒介逃逸移工者，可依違反《就業服務法》處15萬元至75萬元罰鍰；如做為囤積、搬運、寄藏盜伐林木場所者，可依違反《森林法》處6個月至5年有期徒刑，併科30萬至300萬元罰金。

信義分局長邱逸樵表示，警力有限、民力無窮，該分局除持續性組合警力執行山域治安訪查工作，更期望鄉民共同攜手守護山區自然資源及良好治安，在發現山區有製槍、製毒、植毒、濫墾、盜伐林木、濫棄廢棄物或非法移工等案件時勇於檢舉，警方必定審慎偵辦過程保密，另相關檢舉者均有檢舉獎金可請領，期望與鄉民共同維護山林保安。