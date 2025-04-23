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男巡水摔12米深溪谷失聯　南投警義消花5小時救起送醫

記者高堂堯／南投報導

信義鄉40歲男子22日傍晚出門巡水，至晚間卻失聯；南投縣消防局動員警義消、會同當地警方和居民31人前往搜尋，發現男子跌落12米深的野溪溪谷受傷、動彈不得，隨即合力在陡峭崎嶇的山區將男子搬運救起、直到今天凌晨才順利送醫，化解一場虛驚。

▲信義鄉人和村40歲男子巡水時跌落12米溪谷受傷，幸運獲救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲信義鄉人和村40歲男子巡水時跌落12米溪谷受傷，幸運獲救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

信義消防分隊指出，昨天晚間7時31分獲報，得知有民眾於人和村羅羅谷溪支流野溪失蹤，隨即出動信義勤務車、91、41，警消5名（ 含休假1名）、役男1名、義消6名、山搜義消2名、人和村民16名、人倫派出所員警1名前往搜救。

▲信義鄉人和村40歲男子巡水時跌落12米溪谷受傷，幸運獲救。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲信義鄉人和村40歲男子巡水時跌落12米溪谷受傷，幸運獲救。（圖／記者高堂堯翻攝）

搶救人員於產業道路入口，更改為機車到半山腰 ，步行15分鐘到達下切處 ，下切20分鐘後呼喊男子的名字 ，並聽到敲打石頭的聲音 ，發現斜坡下的野溪，下切後發現男子躺於溪溝旁；消防人員評估生命徵象後，男子因頸肩及脊椎、 右腳扭傷無法行走，經製作簡易頸圈將他固定在SKED擔架上，再由16人合力輪流搬運。

▲信義鄉人和村40歲男子巡水時跌落12米溪谷受傷，幸運獲救。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防隊指出，由於事故地點並無道路、也沒有踩踏點 ，尚須由幾人在前開路以利搬運，過程非常困難、險象環生，直到要上產業道路最後一段，再利用繩索拖拉到路面，並更改為獨輪車運送至半山腰上小貨車，才能將男子載至入口處交付予信義91消防車，在23日凌晨0時12分完成救援並送醫，距獲報時間已近5小時。

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