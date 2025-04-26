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教宗方濟各堅持工作到「最後一刻」！幕僚嘆：他寧願穿著靴子死去

▲▼ 教宗方濟各（Pope Francis） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲教宗方濟各生前積極關懷弱勢，受各界敬重 。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

教宗方濟各近日逝世，享壽88歲。他生前的意志非常堅定，拒絕在生命最後階段放慢腳步，堅持持續工作，展現「穿著靴子死去」的精神。長年擔任梵蒂岡外交部長的加拉格爾總主教（Archbishop Paul Gallagher）受訪表示，教宗相信自己有責任為弱勢發聲，即使健康不佳仍不願停歇，形容他是「無聲者的代言人」。

加拉格爾接受英媒《BBC》專訪時透露，教宗生前雖然溫和謙遜，但是卻擁有堅定的意志，經常無視周圍幕僚勸告，選擇親自面對難題。他坦言，儘管自己一開始並不是每次都同意教宗的做法，但卻十分敬佩他不逃避挑戰的勇氣。

方濟各是首位出身中南美洲的教宗，自2013年當選就任後積極出訪全球60餘國。加拉格爾表示，教宗特別關心移民、戰爭下的婦女與兒童，並願意感受他們的痛苦。自從上任後便沒有休假，就連健康惡化、罹患雙側肺炎住院五週仍不願意休息，持續關注國際議題與人道危機。

▲▼教宗方濟各20日最後一次公開現身送上復活節祝福文告。（圖／達志影像／美聯社）

▲教宗方濟各20日最後一次公開現身送上復活節祝福文告。（圖／達志影像／美聯社）

教宗方濟各的首次出訪地點是義大利的蘭佩杜薩島，當地為歐洲移民危機的前線。加拉格爾回憶，教宗曾堅持前往局勢動盪的中非共和國，儘管幕僚擔憂安全，他仍表示「沒有人陪我也沒差，我可以自己去」，最終於2015年成行。

教宗方濟各常在公開行程中顯得疲憊，甚至出現打瞌睡的情況。加拉格爾坦言，教宗其實更喜歡與年輕人和一般民眾互動，而非參與繁文縟節的官方活動、也不太享受和達官顯貴見面。他強調，教宗經常提醒幕僚和官員，別將移民視為單純的「數據」，而是從人道的立場思考政策。

加拉格爾形容，教宗方濟各打破教會高層與民眾之間的距離，是一位「平易近人、非常正常」的領袖。他回憶，教宗兩週前最後一次對他說話時笑著說：「別失去你的幽默感。」

梵蒂岡統計指出，自教宗逝世後的3天內，已有超過25萬人湧入聖彼得大教堂瞻仰遺容，葬禮預計於26日舉行。

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