81歲修女棺前落淚送別老友方濟各　40年情誼感動全球

▲珍妮維耶芙在靈柩前哭別好友方濟各。（翻攝X@lariveradefrida）

圖文／鏡週刊

教宗方濟各（Pope Francis）21日辭世，享壽88歲。梵蒂岡23日公開瞻仰遺容，數萬民眾湧入聖伯多祿大教堂致意。期間，一名矮小的修女背著背包穿越人群，站在棺木旁數分鐘，默默祈禱、哭泣，畫面感動全世界。她是81歲的法國修女珍妮維耶芙讓寧格羅（Geneviève Jeanningros），是教宗生前的摯友之一。

根據墨西哥《El Financiero》報導，按照禮儀，瞻仰教宗遺容，依序為樞機主教、主教團及梵蒂岡官員。但珍妮維耶芙修女越過警戒區，站到棺木一側，停留約20分鐘，她頻頻拭淚，與相識40年的好友方濟各道別，沒有一名瑞士近衛軍或教廷警衛阻止她。

▲珍妮維耶芙修女越過警戒區送別教宗，畫面感動全球。（翻攝Vatican Media畫面）

▲珍妮維耶芙修女頻頻拭淚，送別老友方濟各。（翻攝X@JimSichko）

珍妮維耶芙修女來自「耶穌小姊妹會」，出生於法國，是1977年在阿根廷軍事獨裁期間遭綁架殺害修女雷奧妮杜凱（Léonie Duquet）的姪女。這段家族創傷奠定她的人生觀，使她投入人權運動、關懷弱勢群體。

珍妮維耶芙在方濟各擔任阿根廷樞機主教時便相識，兩人友誼超越40年。他們因共同關懷社會底層、特別是LGBTQ族群和遊民，建立深厚情感。方濟各暱稱她是「搗蛋鬼」（La enfant terrible），稱讚她有勇氣、有信念，勇於對抗冷漠的體制。她則說：「方濟各是一位真正的牧羊人，特別照顧那些受傷的羊。」

▲珍妮維耶芙（右）與方濟各是認識超過40年的好友。（翻攝X@vaticannews_pt）

珍妮維耶芙長年居住在義大利的奧斯提亞海邊（Ostia），以拖車為家，服務當地馬戲團工人、跨性別女性與社會邊緣群體。每週三，她會帶領遊民、跨性別者到梵蒂岡參加公開接見，教宗不僅歡迎他們，甚至親自設宴款待，並伸出財務援手。

在新冠疫情期間，珍妮維耶芙更積極與教區神父協助失業的跨性別者和攤販，為他們向教廷募資糧食，協助其生存與尊嚴。她曾帶領多位跨性別女子與教宗見面，甚至其中一人已遇害，她也特地將遺照帶去教宗面前，教宗親自為她祈禱。

Sister Geneviève Jeanningros, 81, Pope Francis’ longtime friend, who lives in a circus caravan in Rome and would visit the Pope every Wednesdays, once a month she would bring a transgender person with her. Today she broke protocol to say goodbye to him. pic.twitter.com/6FPCoV0XEV — Catholic Sat (@CatholicSat) April 24, 2025



更多鏡週刊報導

方濟各辭世／教宗生前每晚8點視訊加薩難民 教友淚憶他總說：別怕，我與你們同在

方濟各辭世／教宗葬禮426登場！萬人聚聖伯多祿廣場送別 依遺願長眠聖母大殿

方濟各辭世／ 教宗遺體照首度曝光！穿紅祭衣靜臥木棺中 梵蒂岡公開莊嚴影像