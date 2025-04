81歲修女棺前落淚送別老友方濟各　40年情誼感動全球

▲珍妮維耶芙在靈柩前哭別好友方濟各。(翻攝X@lariveradefrida)

圖文/鏡週刊

教宗方濟各(Pope Francis)21日辭世,享壽88歲。梵蒂岡23日公開瞻仰遺容,數萬民眾湧入聖伯多祿大教堂致意。期間,一名矮小的修女背著背包穿越人群,站在棺木旁數分鐘,默默祈禱、哭泣,畫面感動全世界。她是81歲的法國修女珍妮維耶芙讓寧格羅(Geneviève Jeanningros),是教宗生前的摯友之一。

根據墨西哥《El Financiero》報導,按照禮儀,瞻仰教宗遺容,依序為樞機主教、主教團及梵蒂岡官員。但珍妮維耶芙修女越過警戒區,站到棺木一側,停留約20分鐘,她頻頻拭淚,與相識40年的好友方濟各道別,沒有一名瑞士近衛軍或教廷警衛阻止她。

▲珍妮維耶芙修女越過警戒區送別教宗,畫面感動全球。(翻攝Vatican Media畫面)

▲珍妮維耶芙修女頻頻拭淚,送別老友方濟各。(翻攝X@JimSichko)

珍妮維耶芙修女來自「耶穌小姊妹會」,出生於法國,是1977年在阿根廷軍事獨裁期間遭綁架殺害修女雷奧妮杜凱(Léonie Duquet)的姪女。這段家族創傷奠定她的人生觀,使她投入人權運動、關懷弱勢群體。

珍妮維耶芙在方濟各擔任阿根廷樞機主教時便相識,兩人友誼超越40年。他們因共同關懷社會底層、特別是LGBTQ族群和遊民,建立深厚情感。方濟各暱稱她是「搗蛋鬼」(La enfant terrible),稱讚她有勇氣、有信念,勇於對抗冷漠的體制。她則說:「方濟各是一位真正的牧羊人,特別照顧那些受傷的羊。」

▲珍妮維耶芙(右)與方濟各是認識超過40年的好友。(翻攝X@vaticannews_pt)

珍妮維耶芙長年居住在義大利的奧斯提亞海邊(Ostia),以拖車為家,服務當地馬戲團工人、跨性別女性與社會邊緣群體。每週三,她會帶領遊民、跨性別者到梵蒂岡參加公開接見,教宗不僅歡迎他們,甚至親自設宴款待,並伸出財務援手。

在新冠疫情期間,珍妮維耶芙更積極與教區神父協助失業的跨性別者和攤販,為他們向教廷募資糧食,協助其生存與尊嚴。她曾帶領多位跨性別女子與教宗見面,甚至其中一人已遇害,她也特地將遺照帶去教宗面前,教宗親自為她祈禱。

