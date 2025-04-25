史上第一次！　教宗方濟各葬禮「將出現中文禱詞」

▲全球領袖26日都將出席方濟各葬禮。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

英國《每日電訊報》報導，教宗方濟各（Pope Francis）葬禮將於26日舉行，屆時將史上第一次出現中文禱詞，反映出他對於改善與北京關係的抱負。

梵蒂岡（Vatican）公布的儀式流程長達87頁，意味著整場彌撒可能長達2小時以上，而信友禱詞的其中4行文字，更將寫下歷史。因為在所有紀念方濟各的語言之中，其中一種從未在教宗葬禮上被聽見，那就是中文。

「為我們這些在此聚集的人，願我們在慶祝了神聖的奧跡後，有朝一日能被基督召喚，進入祂榮耀的國度。」佈道結束之後，上述幾句話，將透過中文，被大聲朗誦出來。

《每日電訊報》認為，這反映出方濟各對於中國的抱負，但也在天主教徒之中，引發一些爭議，甚至招致尖銳批評。

▲教宗靈柩23日移靈至聖伯多祿大教堂（St Peter`s Basilica），供瞻仰遺容3天。（圖／路透）



方濟各是耶穌會（Jesuit Order）成員之一，似乎被驅使著，跟隨該修會其他傳教士的腳步，前往中國、希望改善與北京的關係。不過反對意見指出，他的友好姿態，根本無助於天主教徒或基督教徒，在這個共產主義國家裡，實踐他們的信仰。

在26日的葬禮上，大部分禮拜儀式都是使用拉丁文進行，其他會出現的禱詞語言，包括法語、阿拉伯語、西班牙語、波蘭語、德語、義大利語、英語。此外，也會使用英語誦念《新約聖經》。

同樣重要的是，葬禮結束時，將根據東正教的拜占庭葬禮儀式，使用希臘語禱告。這也反映出方濟各12年任內的另一大關注焦點，那就是烏克蘭、敘利亞、伊拉克、厄利垂亞等動盪地區的信徒。

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