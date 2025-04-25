2天9萬人排隊瞻仰　方濟各葬禮維安「出動狙擊手」

▲方濟各葬禮將於26日舉行。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

梵蒂岡表示，截至24日晚間，已有大約9萬人來到聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）瞻仰教宗方濟各遺容。方濟各葬禮將於26日舉行，美國總統川普等各國領袖都將到場送教宗最後一程，如今義大利羅馬當局正進行重大維安部署，除了派出數千名警力，也會部署無人機及狙擊手。

路透報導，方濟各葬禮將於26日當地上午10時在聖伯多祿大教堂前的廣場舉行，預計將會有超過20萬人參加。羅馬當局正準備為教宗葬禮古老儀式與大批人潮，築起一道現代化安全防線。梵蒂岡周邊街道26日將會禁止通行，當局正評估方濟各靈柩運送的最佳路線，也就是把靈柩從葬禮現場運至方濟各生前選擇的安息地「聖母大殿」。

當局將派出約2000名當地警察，並有數千名國家安全部隊成員加入維安行動。警方消息人士透露，安全措施除了警力巡邏、部署無人機，還會出動狙擊手。

▲▼梵蒂岡表示，截至24日晚間，已有大約9萬人來到聖伯多祿大教堂瞻仰教宗方濟各遺容。（圖／路透）

現階段已有多國領袖代表確定會出席方濟各葬禮，除了川普夫婦，英國由首相施凱爾與威廉王子代表參加，法國總統馬克宏、總理蕭茲、烏克蘭總統澤倫斯基、波蘭總統杜達、菲律賓總統小馬可仕、比利時總理德威弗、歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩等人都會出席。總統賴清德則是指派前副總統陳建仁擔任總統特使，代表我國出席喪禮弔唁。

不過在方濟各葬禮結束之後，相關的關注度仍不會結束。群眾將會一起等待樞機主教秘密會議（conclave）選出新教宗的結果，這場秘密會議預計5月舉行。