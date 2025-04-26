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中國正在「屈服於」美國關稅戰略　專家：川普迎來勝利

▲▼美國總統川普與中國國家領導人習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國智庫研究員認為，已有初期跡象表明，中國正在關稅問題方面，「屈服」美國及川普的戰略。在川普宣稱與中國多次討論貿易緊張局勢，以及北京最近對部分美國商品豁免125%報復性關稅之後，「對川普而言是一場勝利」。

25日，川普被記者問及，他與習近平最後一次對話內容時回應，「我不想要評論這件事，但我跟他談過很多次……我會在適當時機讓你們知道的，看看我們是否能夠達成協議。」

儘管華府對一些電子產品提供關稅豁免，北京卻採取更強硬立場，堅稱願意戰鬥到最後，除非美國解除關稅措施。24日，中國更公開宣布，並沒有跟美國談判貿易事宜。

不過，《路透社》一篇報導卻指出，中國商務部工作小組正在蒐集可能豁免關稅的商品清單，並且要求企業自行提出要求。

▲▼ 美國總統川普,中國國家主席習近平,美中貿易,中美貿易,中美關係。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普政府掀起的關稅戰，衝擊全球經濟，尤其與中國的經貿關係。（圖／達志影像／美聯社）

極右翼智庫「蓋特斯通研究所」（Gatestone Institute）資深研究員章家敦（Gordon Chang）認為，北京正在屈服於川普關稅戰略，「中國正在這麼做，但沒有公開宣布出來，只是不針對航太產品、工業化學品和半導體徵稅，這就是中國人的作風。基本上，他們正在屈服，但又不想要承認。」

章家敦預測，中美之間的關稅交鋒「可能持續很長一段時間」，「習近平已經把自己逼到牆角，而我認為，如果他跟美國達成協議，就必須跟中國人民解釋這一點，對他來說將會非常困難。他不能說，『好吧，我現在要跟美國打交道了』，因為這將削弱他多年來跟自己人民所說的一切。」

談及中國是否確實「真的變得脆弱」，章家敦指出，中國目前的消費者與生產者物價指數皆呈現負值，國內生產毛額（GDP）萎縮，第一季稅收也在下降。

此外，印度前幾天對鋼鐵實施12%關稅，其實是針對中國，「因為他們不希望自己的市場，充斥著本來應該流向美國的中國鋼鐵。」

章家敦認為，其他國家也將仿效印度的做法，這意味著「中國將面臨出口問題，因為這是他們一直尋求成長的領域」，但面臨目前的經貿環境，不僅無法尋求產業成長，如果再考慮「去全球化」（deglobalization）趨勢，「這對北京來說真的很糟糕。」

 
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