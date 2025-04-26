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大陸 大陸焦點 特派現場

川習通話了？　陸大使館打臉：純屬混淆視聽

▲▼川普與習近平，中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

中美關稅戰持續，美國總統川普接受《時代雜誌》專訪時稱，大陸國家主席習近平已主動致電，雙方正在談判中。不過大陸駐美國大使館出面打臉，表示相關言論「純屬混淆視聽」，呼籲美國徹底取消所有單邊關稅措施並進行對話。

當被問及川習通話的具體時間點時，川普並未正面回應，只稱「我會在適當時機告訴你們，看看我們能否達成協議」，並提到美國與日本的協議也即將達成。

大陸駐美國大使館發言人發布「答記者問」，問題是「近日，美方多次表示願就關稅問題與中方達成協議，並稱雙方已進行了對話。中方對此有何評論？」發言人回應稱，有關言論純屬混淆視聽。

發言人說，「據我了解，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。」

發言人強調，這場關稅戰是美方挑起的，「解鈴還須繫鈴人」。如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應該糾正錯誤，停止威脅訛詐，徹底取消所有對華單邊關稅措施，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。

「相互尊重、和平共處、合作共贏是新時期中美兩國的正確相處之道」，發言人稱，一邊說要同中方達成協議，一邊不斷搞極限施壓，這不是同中方打交道的正確方式，也是行不通的。

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