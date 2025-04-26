一票批台灣只會跪美國！財經網美嗆「洗洗睡」：不用再起來了

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者鄺郁庭／綜合報導

美國川普政府透過關稅手段，對中國發動貿易戰。財經網美胡采蘋昨（25日）在粉專「Emmy追劇時間」發文指出，近期有媒體報導川普即將豁免「中國汽車零件」關稅，許多人因此大肆批評台灣軟弱，認為應該「強硬起來」。不過她直呼，「還想恐嚇台灣人？你洗洗睡吧。不用再起來了。」

胡采蘋提到，川普考慮要豁免的是所有汽車零組件關稅，而不是只豁免中國。並說她前天已經發文駁斥「新台幣會被強迫升到13.3元」的荒謬說法，「如果新台幣升值，台灣供應鏈就會爆掉，美國品牌才是受害者」。

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同樣地，汽車零件課25%關稅，表示美國汽車業得付出更多成本，「以前100塊的東西，現在要125，美國車廠會先倒」。胡采蘋說：「經濟結構改變需要長期累積，不是拍桌子加關稅就能讓美國變製造業大國。」

她指出，中國開放市場初期，不少台商熱血西進，結果「被騙被耍，一堆人罵中國工人懶、笨、髒」，但經過30年時間，還是發展起來了。胡采蘋直言：「川普方向對，但手段太激烈，美國要重返製造業，需要每年做對的事，30年後才有結果。」

針對恐嚇台灣的聲音，胡采蘋強硬反擊：「台灣是國際貿易最前線，帶美國品牌進中國、領先轉移到東南亞、印度，甚至關稅戰之前就布局。」她強調，台灣企業早在2015年就開始移動，2018年更領先川普1.0關稅政策，「現在更是率先投資美國，全球都在看台灣的動作。」

最後，她不忘嘲諷那些散播恐嚇言論的人：「你還想恐嚇台灣人？洗洗睡吧。不用再起來了。」展現出對台灣經濟韌性的強大信心。