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金曲獎開趴夜！高流變身「K歌包廂」　DJ賴皮、陳芳語嗨翻港都

▲「高流金趴 - K歌大包廂」門票啟售。（圖／高流提供）

▲「高流金趴 - K歌大包廂」門票啟售。（圖／高流提供）

記者許宥孺／高雄報導

第36屆金曲獎頒獎典禮即將登場，呼應駁二LIVE WAREHOUSE十周年，高雄流行音樂中心將於6月28日金曲獎週末推出「高流金趴 - K歌大包廂」派對，邀來「總統級DJ」賴皮、Kimberley 陳芳語等豪華卡司，從開場嗨到深夜。

主題派對活動源自2022年，當時金曲獎睽違16年重返高雄舉辦，高雄流行音樂中心呼應金曲盛事，當時與進駐高流音浪塔的「愛與和平工作室」、知名DJ 賴皮攜手，推出了以華語流行音樂為核心的派對企劃「金曲！國語作業簿」引起熱烈迴響。2023、2024年接續舉辦，形成金曲獎周末北高串聯High唱華語金曲的盛會。

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▲DJ賴皮。（圖／高流提供）

▲DJ賴皮第4度參與金曲主題派對活動。（圖／高流提供）

今年派對以「高流金趴 - K歌大包廂」為主題，曾受邀擔任總統府指定DJ賴皮將第4度坐鎮，被不少樂迷視為活動的「精神指標」，他預告演出主題為「金裝拍打仔」，將高雄的街頭精神與美學，成為派對現場最熱烈的符號。

派對當晚將由獲金曲獎提名的跨界 DJ–QuestionMark 率先登場，接著由台中人氣派對品牌「慶記KTV」的 DJ YU ，搭檔男模小晉聯手炒熱氣氛，帶來視覺與聽覺雙重震撼，更有 DJ tumo（伍悅）等多位風格鮮明的音樂人輪番上陣。

▲DJ YU 。（圖／高流提供）

▲DJ YU 搭檔男模小晉聯手炒熱氣氛。（圖／高流提供）

實力唱將Kimberley陳芳語首度參與派對，她預告將帶來全新歌曲與驚喜彩蛋演出，邀請歌迷一起共度這場熱力四射的音樂盛典，一起留下今夏最難忘的美好回憶。

▲實力唱將Kimberley陳芳語預告將帶來全新歌曲。（圖／高流提供）

▲實力唱將Kimberley陳芳語預告將帶來全新歌曲。（圖／高流提供）

高雄流行音樂中心執行長丁度嵐表示，順應歌迷期待，邁入第4年的金曲獎頒獎日主題派對，將進化為「高流金趴 - K歌大包廂」，不僅升級卡司與場域規模，更加入流行音樂歌手演出與現場互動，讓參與者不再只是觀眾，更是派對的靈魂角色，今年門票已於iNDIEVOX售票系統開賣，粉絲快把握時間搶購。

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