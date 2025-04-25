驚人自拍！法國極限網紅攻頂高雄85大樓　警方怒了：辦到底

▲高雄八五大樓。（圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖／高雄報導

繼去年底非法攀登台北車站前新光人壽大樓引發社會譁然後，法國籍極限運動網紅 TOM 近日再度挑戰公權力，於其個人社群平台高調發布攻頂高雄地標建築 85 大樓之影像，再度引發輿論譁然與警方高度關注，苓雅分局強調已與大樓管委會及管理方聯繫，並派員調閱影像，釐清當事人身分後通知到案說明。

據了解，該名擁有逾 11 萬追蹤者的網紅 TOM，於其 Instagram 帳號發布貼文及限時動態，畫面中可見其頭戴眼鏡及黑色面罩，裸露上半身，於高聳的 85 大樓頂端進行自拍，背景可清晰辨識高雄市區景觀。貼文並以英文註記「378 公尺高的 Tuntex 天空塔」，並附帶「#kaohsiung」、「#taïwan」等標籤，明確昭示其非法攀登地點。畫面中另有一名戴鴨舌帽之不明人士入鏡，但其面容並未曝光。

▲苓雅分局表示要追究相關責任 。（圖／記者陳宏瑞攝）

高雄市政府警察局苓雅分局在今天（25日）下午發出新聞稿說明：目前尚未接獲大樓管理單位報案，不過經初步檢視該名外籍人士於社群媒體發布之影像，確認其已攀登至 85 大樓頂端尖端進行危險行為。同時指出，攀登85大樓已明顯涉嫌觸犯中華民國刑法第 185 條第 1 項「以他法致生往來之危險罪」以及第 306 條第 1 項「無故侵入他人建築物罪」。

目前，苓雅分局已主動聯繫 85 大樓管理委員會及管理單位，將調閱相關監視錄影畫面，積極追查該名外籍人士之身分，並將依法通知其到案說明，釐清其非法入侵之過程與目的。同時強調，任何追求極限挑戰之行為皆應以合法且不危害公共安全為前提。針對此類無視法律、恣意妄為之行徑，警方絕不姑息，將依法究辦到底，以維護社會秩序與公共安全。

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