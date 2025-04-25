高雄「貝寉佳托嬰中心」8嬰遭虐！惡保母借名營業　罰48萬公告姓名

▲高雄托嬰中心虐嬰後遭停辦，改名後又虐嬰。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市「貝寉佳托嬰中心」8名嬰兒遭2名保母呼巴掌、強灌奶，家長揪出其中一名楊姓保母曾涉業務過失致死遭判刑，先前自行開業後因涉虐嬰遭停辦，托嬰中心事後改換丈夫名字重新營業，自己則借牌冒用保母身分。社會局今(25日)裁處楊女48萬元罰鍰並公告姓名，同時限制她最長30年不得擔任兒少機構負責人或工作人員，不過楊女的丈夫並未違反兒少法，依法規定，未來仍可立案申請托嬰中心，社會局表示，將向中央建議修改現行法規。

高雄市議員李雅慧揭露，位於楠梓區「貝寉佳托嬰中心」多名嬰兒被虐，包括呼巴掌、強灌副食品、將奶瓶蓋打開強灌牛奶，還發現嬰兒身上多處有瘀青等情事，追查後發現其中一名施虐的楊姓女子竟是過去也因虐嬰遭停業的「天使星托嬰中心」負責人。去年楊女以丈夫名，原地重起爐灶成立「貝寉佳托嬰中心」，沒想到收托不久，又再傳虐兒事件。

社會局今日表示，已勒令「貝寉佳托嬰中心」停辦，該機構收托25名兒童，有6名受害兒童家庭自行退托，為維護家長的權益，將全力協助受影響家庭順利轉托，並啟動動一對一個管機制協助家長，提供左營、楠梓等鄰近區準公共托嬰中心及準公共保母名單供家長參考，目前已有3名兒童順利轉托，其餘仍在努力中。

針對該托嬰中心不當照顧行為，社會局表示，違反兒童及少年福利與權益保障法第49條事實明確，處楊姓人員48萬元罰鍰並公告姓名，裁處另一位已離職工作人員6萬元，將邀集專家討論，將限制2人最長30年內不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員。

此外，該托嬰中心機構管理違法情節嚴重，已違反兒少法第81條及第83條規定，社會局命停辦1年並公布機構名稱。

有受害家長指控，該機構前身曾虐嬰遭停辦，涉虐的楊女卻用老公朱先生的名義重起爐灶，原地重新開設「貝寉佳托嬰中心」，還冒用他人保母身分執業，有制度上的瑕疵。

社會局對此表示，朱先生當時申請設立托嬰中心時，社會局函詢中央，回覆托嬰中心申請設立許可，應依兒少法及相關法令規定辦理，符合規定者，發給設立許可證書。考量朱先生有工作權益，並審查朱先生沒有違反兒少法第81條消極資格不符合情形，符合相關法規，因此於2024年2月核准立案，並加強訪視稽查。

此次是楊女開設托嬰中心以來2度虐嬰，但先生仍沒有違反兒少法，未來1年後是否能再開設托嬰中心？社會局坦言，確實有法律漏洞可鑽，本案所引發的社會疑慮，將向中央主管機關建議修改現行法規，避免類似情形再次發生。