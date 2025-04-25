獨／BLACKPINK也愛用！高雄女「騎」行李箱趴走　直擊畫面曝

記者吳奕靖／高雄報導

近年來風靡的電動行李箱因其便利性，連韓國女團BLACKPINK也愛用。然而，這種能變身小型電動機車的產品，已在各國機場和觀光地區引發安全疑慮。《ETtoday新聞雲》記者卻直擊一名女子在高雄市區騎著電動行李箱穿梭過馬路，過程非常驚險。對此，高雄市交通大隊表示已經違反道路交通管理處罰條例，可以開罰1200到3600元。

▲一名女子騎電動行李箱在左營區的道路行駛 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在高雄市左營區街頭，記者就目擊一名女子把電動行李箱當成移動工具，整個人就坐在行李箱上面，一路招搖過市，整個過程看起來一點都不尷尬，女子戴著毛帽一路從左營高鐵站的方向往民族路方向騎，速度非常慢，讓路過的機車跟汽車都要閃避，而這名女子還一度騎上了人行道，一路十分愜意。

▲一名女子騎電動行李箱，交通大隊認定違反道路交通管理處罰條例 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一名女子騎電動行李箱非常愜意，還騎上了人行道 。（圖／記者吳奕靖攝）

整個畫面都被記者尾隨拍了下來，同時詢問高雄市警察局交通大隊是否違法？交通大隊看完影片之後強調「電動行李箱於一般道路上使用，依道路交通管理處罰條例第32-1 條規定，非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，於道路上行駛或使用者，處行為人新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用」。

其實在日本，電動行李箱的使用也面臨嚴格規範。日本警方將時速可達13公里的電動行李箱視為輕型機車，在道路上騎乘需持有駕照，且因缺乏安全裝置，一般來說不被允許上路。2024年3月，大阪一名中國留學生就因在人行道騎乘遭警方以「無照駕駛」罪嫌函送檢調，恐面臨最高3年徒刑或50萬日圓罰款，成為日本首例。

不僅把電動行李箱騎上街已經違規，桃園機場也宣布為維護航廈秩序，禁止騎乘電動行李箱，違者將報警處理。自行車、滑板車等亦在禁用之列。另外航空業者也關注電動行李箱的重量問題。有空服員指出，其電池重量可達13.5公斤，可能超出航空公司手提行李限制，呼籲旅客注意。