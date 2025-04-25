　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／BLACKPINK也愛用！高雄女「騎」行李箱趴走　直擊畫面曝

記者吳奕靖／高雄報導

近年來風靡的電動行李箱因其便利性，連韓國女團BLACKPINK也愛用。然而，這種能變身小型電動機車的產品，已在各國機場和觀光地區引發安全疑慮。《ETtoday新聞雲》記者卻直擊一名女子在高雄市區騎著電動行李箱穿梭過馬路，過程非常驚險。對此，高雄市交通大隊表示已經違反道路交通管理處罰條例，可以開罰1200到3600元。

▲一名女子騎電動行李箱在左營道路行駛 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一名女子騎電動行李箱在左營區的道路行駛 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在高雄市左營區街頭，記者就目擊一名女子把電動行李箱當成移動工具，整個人就坐在行李箱上面，一路招搖過市，整個過程看起來一點都不尷尬，女子戴著毛帽一路從左營高鐵站的方向往民族路方向騎，速度非常慢，讓路過的機車跟汽車都要閃避，而這名女子還一度騎上了人行道，一路十分愜意。

▲一名女子騎電動行李箱在左營道路行駛 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一名女子騎電動行李箱，交通大隊認定違反道路交通管理處罰條例 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一名女子騎電動行李箱在左營道路行駛 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一名女子騎電動行李箱非常愜意，還騎上了人行道 。（圖／記者吳奕靖攝）

整個畫面都被記者尾隨拍了下來，同時詢問高雄市警察局交通大隊是否違法？交通大隊看完影片之後強調「電動行李箱於一般道路上使用，依道路交通管理處罰條例第32-1 條規定，非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，於道路上行駛或使用者，處行為人新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用」。

其實在日本，電動行李箱的使用也面臨嚴格規範。日本警方將時速可達13公里的電動行李箱視為輕型機車，在道路上騎乘需持有駕照，且因缺乏安全裝置，一般來說不被允許上路。2024年3月，大阪一名中國留學生就因在人行道騎乘遭警方以「無照駕駛」罪嫌函送檢調，恐面臨最高3年徒刑或50萬日圓罰款，成為日本首例。

不僅把電動行李箱騎上街已經違規，桃園機場也宣布為維護航廈秩序，禁止騎乘電動行李箱，違者將報警處理。自行車、滑板車等亦在禁用之列。另外航空業者也關注電動行李箱的重量問題。有空服員指出，其電池重量可達13.5公斤，可能超出航空公司手提行李限制，呼籲旅客注意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 3 4203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄85大樓被攻頂！驚人自拍畫面曝光
高雄85大樓被攻頂！　警方怒了：辦到底
李千娜難得中空「內衣整件外露」！超兇事業線被看光
快訊／最指標選區！　罷免傅崐萁二階連署達標衝破2萬4千份
林采緹認了做「私密處雷射」！變超緊：棉條很難塞
黃呂錦茹無保大逆轉羈押　北院改裁理由曝光
快訊／房屋稅大利多！　財政部突放寬期限
快訊／國1高科交流道「4車追撞2人傷」　回堵12公里到台南
逾50人冒雨包圍公路局！　提5大訴求：重機上國道

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台62「貨車衝破護欄」！墜10m深橋下　運將雙腿粉碎性骨折搶救中

驚人自拍！法國極限網紅攻頂高雄85大樓　警方怒了：辦到底

榮成紙業開戰永豐餘！高階人才狂跳槽　董座身邊要員被搜出極機密

快訊／台中烏日街頭傳隨機攻擊　男揮拳毆路人...還抓傷耳朵

西螺服務區小貨車猛撞2車！車頭變形駕駛受困　現場留大片血跡

自由身淪階下囚！黃呂錦茹無保大逆轉羈押　北院改裁理由曝光

台南隨機攻擊！16歲少女逛街遇恐怖騎士　慘遭轟出「紅掌印」

快訊／國1高科交流道「4車追撞2人傷」　回堵12公里到台南

獨／被叭不爽！火爆男怒拖貨車運將下車打　妻勸架被擊中慘噴血

男鑽車縫滑倒！慘被砂石車輾死畫面曝　後方騎士目擊嚇到自摔

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

回娘家幫忙無聊開監視器　見尪抓倉鼠懟鏡頭報平安超可愛XD

神童被說「看得到脖子了」　秒用力：我本來就有！

【不是你XD！】萌娃初次餵柴柴吃零食　聽口令竟一起坐下

【勇敢的年輕兄弟檔】機智施救＋及時報警幫落水女孩脫險！

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

台62「貨車衝破護欄」！墜10m深橋下　運將雙腿粉碎性骨折搶救中

驚人自拍！法國極限網紅攻頂高雄85大樓　警方怒了：辦到底

榮成紙業開戰永豐餘！高階人才狂跳槽　董座身邊要員被搜出極機密

快訊／台中烏日街頭傳隨機攻擊　男揮拳毆路人...還抓傷耳朵

西螺服務區小貨車猛撞2車！車頭變形駕駛受困　現場留大片血跡

自由身淪階下囚！黃呂錦茹無保大逆轉羈押　北院改裁理由曝光

台南隨機攻擊！16歲少女逛街遇恐怖騎士　慘遭轟出「紅掌印」

快訊／國1高科交流道「4車追撞2人傷」　回堵12公里到台南

獨／被叭不爽！火爆男怒拖貨車運將下車打　妻勸架被擊中慘噴血

男鑽車縫滑倒！慘被砂石車輾死畫面曝　後方騎士目擊嚇到自摔

金曲獎開趴夜！高流變身「K歌包廂」　DJ賴皮、陳芳語嗨翻港都

勉勵高階公務員　賴清德提4大期許：讓世界擁抱台灣

養老不求人！「以房養老」首季逆勢增長　最多人選這家銀行

台62「貨車衝破護欄」！墜10m深橋下　運將雙腿粉碎性骨折搶救中

香鋪夫妻罹難留遺憾　台南消防局加強金紙店防火宣導

韓團aespa來台了！「人間AI」Karina、寧寧機場私服全身黑甜美又帥氣

陸配除籍風波忙翻！海基會電話比平常多了2000通

黃鐙輝、阿翔、馬國畢組團出征世壯運　隊名「我們都愛短今」參戰

川普長子小唐納下周訪韓！密會南韓10大財閥首長　避見政要引關注

瘦子開嗆「ØZI勾二嫂」後首露面！ 　網瘋猜吳卓源…他3句話霸氣回應

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

社會熱門新聞

「蔡阿嘎身邊人」疑涉詐1.2億還洗錢！　身分被起底

即／史上最長空服員罷工！長榮求償3400萬敗訴確定

呂秋遠私生子風波　生母背景遭爆：曾是他手下學習律師

台中女斑馬線上急衝　慘遭賓士高速撞噴當場死亡

「晚餐吃什麼」成遺言！妻躺女兒房滿身血亡

背長槍到中興大學！警衝場戒備...他曝：目標是夜市

快訊／聲押庭開完了！　北院裁定「黃呂錦茹羈押禁見」

快訊／台南香舖店惡火　老闆夫妻不治

台南國中生疑遭霸凌餵毒亡　解剖報告「無毒物反應」

台中爆狗肉集團！1斤1千5「連石虎也有賣」　賣家還設3通關密語

中和1男深夜宮廟前遭砍　現場滿地鮮血　

高雄公園驚見男子掛鞦韆亡嚇壞民眾

虐嬰慣犯害死嬰　屍體當人還父母跑去逛夜市　

公公幫掃地發現驗孕棒　意外揪出媳偷吃「2條線」

更多熱門

相關新聞

高雄托嬰中心8嬰遭虐！惡保母挨罰48萬公告姓名

高雄托嬰中心8嬰遭虐！惡保母挨罰48萬公告姓名

高雄市「貝寉佳托嬰中心」8名嬰兒遭2名保母呼巴掌、強灌奶，家長揪出其中一名楊姓保母曾涉業務過失致死遭判刑，自行開業後虐嬰遭停辦，托嬰中心事後改換丈夫名字重新營業，自己則借牌冒用保母身分。社會局今(25日)裁處楊女48萬元罰鍰並公告姓名，同時限制她最長30年不得擔任兒少機構負責人或工作人員，不過楊女的丈夫並未違反兒少法，依法規定，未來仍可立案申請托嬰中心，社會局表示，將向中央建議修改現行法規。

即／高雄男大生陳屍寢室　室友驚恐報案

即／高雄男大生陳屍寢室　室友驚恐報案

8天逆轉改裁羈押禁見！黃呂錦茹上銬搭囚車畫面曝

8天逆轉改裁羈押禁見！黃呂錦茹上銬搭囚車畫面曝

工人意外拿到備用鑰匙　7次闖空門

工人意外拿到備用鑰匙　7次闖空門

「晚餐吃什麼」成遺言！妻躺女兒房滿身血亡

「晚餐吃什麼」成遺言！妻躺女兒房滿身血亡

關鍵字：

電動行李箱BLACKPINK交通法規安全高雄左營桃機影音

讀者迴響

熱門新聞

日瘋傳「426東京強震」　恐怖預言曝光

最狂孕婦！抓姦老公　她挺孕肚打死小三

「蔡阿嘎身邊人」疑涉詐1.2億還洗錢！　身分被起底

即／史上最長空服員罷工！長榮求償3400萬敗訴確定

反擊川普關稅戰　北京下一招曝光

人氣漫畫家「公開前任後宮照」

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」

台灣「剝皮寮正妹」現身日本AV　名字讓達人都迷惑

呂秋遠私生子風波　生母背景遭爆：曾是他手下學習律師

台中女斑馬線上急衝　慘遭賓士高速撞噴當場死亡

「晚餐吃什麼」成遺言！妻躺女兒房滿身血亡

高雄再傳托嬰中心虐嬰！呼巴掌、強灌副食品

康康國中兒讀康橋 ！　見毒駕撞7學生吐家長心聲

24歲美女星離奇過世「一屍兩命」！警證實已懷孕

更多

最夯影音

更多

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面