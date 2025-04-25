洪申翰否認下屬加班趕預算解凍報告　藍委秀公文時間打臉

▲立委廖偉翔。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰23日宣布各部會預算解凍案全送出，藍委廖偉翔24日揪出，勞動部及轄下單位有數筆解凍案的電子公文發文時間「是半夜2時到清晨5時」，難不成半夜發公文又是立意良善？勞動部對此表示，公文送出時間為平日上班時間，沒有任何一件在凌晨。廖偉翔則再拿出電子戳記打臉，他認為，洪申翰應該做的是好好釐清為何院際之間會有這樣的誤會，根據立法院的公文系統，他們就是在這時候收到公文，勞動部是否有人「被加班」還不能說？

廖偉翔指出，洪申翰部長的Excel表格，他看到了，他很好奇，洪申翰Excel表上聲稱的發文時間，為何跟院際之間的公文系統不同。他還有一份資料，上面有著電子公文交換章，以及時間戳記，註明了來文時間。他們提出的證據，不只有「電子公文收文系統」的來文時間，還有「電子公文交換章的時間戳記」。這也是院際之間具有公文效力的正式文件。

根據立法院電子公文系統，五個文件的來文時間分別顯示為，4月24日 05:07:03、4月24日 02:07:47、4月24日 00:12:21、4月24日 00:11:50、4月23日 21:36:24，廖偉翔說，最後一個時間點足以證明來文時間的計時方式是24小時制。

廖偉翔說，他認為洪申翰應該做的是好好釐清為何院際之間會有這樣的誤會，而不是憑藉一份Excel表格就攻擊在野黨造謠抹黑。如果要更改電子公文系統，非專業人員是沒辦法做到的打一份Excel表格，卻是任何人都能辦到的，還是對洪申翰跟民進黨來說，一份Excel的證據效力甚至凌駕於公文系統之上？根據立法院的公文系統，他們就是在這時候收到公文，勞動部是否有人「被加班」還不能說？

▼廖偉翔提供公文時間戳記 。（圖／國民黨立委廖偉翔）





