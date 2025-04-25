小米爆血汗！逼員工每天上班15hrs　沒達標就炒

▲小米遭爆要求員工每天上班超過10小時，而引發廣泛爭議。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

中國手機大廠小米公司最近被爆，內部多個部門要求員工每日平均工時不得低於10.5小時，部分組別甚至高達15小時，若未達標恐遭主管約談、影響績效，甚至被勸退或開除。消息曝光後瞬間引發了廣泛輿論關注，但小米方面至今還未對此作出回應。

據《九派新聞》報導，多名小米員工透露，公司內部雖未針對員工工時發出正式書面規定，但主管多數會以口頭方式，要求員工長時間工時，避免留下證據，而各部門對於工時的要求略有不同。手機部門一名員工指出，其組別需每日平均工作12.5小時，其他部門日均工作時長最低是10.5小時，最高則達14、15小時不等。

上海一名小米員工表示，其部門的日均工時為11.5小時，因此他每天必須從上午9時開始，一直工作到晚上8時30分。另一名江蘇的小米員工則透露，自己此前每天平均工作12小時，但還是因為工時在部門內排名偏後而被主管約談。他進一步指出，他被警告，若被約談後仍未增加工作時間，考績則會被影響。

另一名員工表示，若長期無法達到工時標準，就必須撰寫檢討報告、被約談或面臨考績受影響等處分。一名小米員工稱，自己曾因工時不足被警告，而表現落後的員工更可能被勸說離職。對於外包員工而言，情況更為嚴峻。一名外包員工指出，其部門要求每日實際工時必須超過11小時，且非以平均值計算，「今天不夠11小時，明天就會被約談」，若多次未達標，隨時有被開除的風險。

媒體掌握到，公司在評估平均工時的時候，也會將員工的請假日納入計算，一個月只要請假一天，日均工作時長就會少於8小時，導致員工不敢請假，或在請假後需靠額外加班補回時數。據悉，相關制度已實施將近2年。