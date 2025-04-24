勞動部半夜加班送預算解凍案公文　廖偉翔：又是立意良善？

▲立委廖偉翔。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰23日宣布個部會送出預算解凍案後，立法院這兩日收到海量解凍案，但勞動部及其轄下單位有幾筆解凍案的電子公文發文時間卻是半夜2時到清晨5時，引發過勞爭議。國民黨立委廖偉翔批評，「將帥無能、累死三軍；將帥低能、搞垮三軍」，去年勞動部才爆發公務員輕生，顯然勞動部是好了傷疤忘了痛，難不成半夜發公文又是立意良善？

立法院今天凌晨0時11分、0時12分收到兩筆勞動部解凍案的電子公文，一筆為「綜合規劃業務」項下「策劃政策推展」之「辦理勞動政策與重要措施及勞動部臉書等相關媒體宣導資料製作、託播及刊登等所需業務費」6萬元；另一筆為「一般行政」項下「基本行政工作維持」之「一般公務所使用郵資、電話之通訊費、租用影印機、購置消耗品、非消耗品及處理國會聯繫事務等」10萬元。另外，勞動部職業安全衛生署解凍案的發文時間為凌晨2時7分。

甚至在去年發生霸凌爭議的勞發署，也在清晨5時許發出解凍案需求，「勞動力發展署及所層預算決議(五),合併凍結第2目『勞動力發展業務』200萬元，俟向大院社會福利及衛生環境委員會提出書面報告，並經同意後，始得動支一案，檢送解凍書面報告資料」。

「將帥無能、累死三軍；將帥低能、搞垮三軍」，廖偉翔直言，去年才剛發生勞動部霸凌基層員工事件，導致吳姓公務員輕生，現在又出現勞動部半夜三更將解凍案公文發出來給立法院的事情，讓基層公務員從昨天9點半、今天凌晨12點、2點以及5點，共發出5份公文，顯然勞動部是好了傷疤忘了痛，忘記一條寶貴的性命的血汗教訓。

廖偉翔直言，前車之鑑不遠、現在又重蹈覆轍，請問勞動部是慣老闆嗎？怎會一而再、再而三的違反勞動條件，讓公務員加班到深夜？難不成半夜發公文又是立意良善？追根究柢，會發生勞動部三更半夜將解凍案公文發出來給立法院的離譜事件，原因就在於行政院拿總預算來操作大罷免，因為動機不良，還操弄公務體系當作政爭工具，所以引起基層公務員不滿。

廖偉翔痛批，現在行政院就是把基層公務員當成政爭工具人，要求部會趕緊送預算解凍案到立法院，前倨後恭的態度，讓全民看破手腳，而政府高層製造的錯誤卻讓基層員工來承擔，這樣的政府令人搖頭。