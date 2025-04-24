　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勞動部半夜加班送預算解凍案公文　廖偉翔：又是立意良善？

▲▼立委廖偉翔 國民黨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委廖偉翔。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰23日宣布個部會送出預算解凍案後，立法院這兩日收到海量解凍案，但勞動部及其轄下單位有幾筆解凍案的電子公文發文時間卻是半夜2時到清晨5時，引發過勞爭議。國民黨立委廖偉翔批評，「將帥無能、累死三軍；將帥低能、搞垮三軍」，去年勞動部才爆發公務員輕生，顯然勞動部是好了傷疤忘了痛，難不成半夜發公文又是立意良善？

立法院今天凌晨0時11分、0時12分收到兩筆勞動部解凍案的電子公文，一筆為「綜合規劃業務」項下「策劃政策推展」之「辦理勞動政策與重要措施及勞動部臉書等相關媒體宣導資料製作、託播及刊登等所需業務費」6萬元；另一筆為「一般行政」項下「基本行政工作維持」之「一般公務所使用郵資、電話之通訊費、租用影印機、購置消耗品、非消耗品及處理國會聯繫事務等」10萬元。另外，勞動部職業安全衛生署解凍案的發文時間為凌晨2時7分。

甚至在去年發生霸凌爭議的勞發署，也在清晨5時許發出解凍案需求，「勞動力發展署及所層預算決議(五),合併凍結第2目『勞動力發展業務』200萬元，俟向大院社會福利及衛生環境委員會提出書面報告，並經同意後，始得動支一案，檢送解凍書面報告資料」。

「將帥無能、累死三軍；將帥低能、搞垮三軍」，廖偉翔直言，去年才剛發生勞動部霸凌基層員工事件，導致吳姓公務員輕生，現在又出現勞動部半夜三更將解凍案公文發出來給立法院的事情，讓基層公務員從昨天9點半、今天凌晨12點、2點以及5點，共發出5份公文，顯然勞動部是好了傷疤忘了痛，忘記一條寶貴的性命的血汗教訓。

廖偉翔直言，前車之鑑不遠、現在又重蹈覆轍，請問勞動部是慣老闆嗎？怎會一而再、再而三的違反勞動條件，讓公務員加班到深夜？難不成半夜發公文又是立意良善？追根究柢，會發生勞動部三更半夜將解凍案公文發出來給立法院的離譜事件，原因就在於行政院拿總預算來操作大罷免，因為動機不良，還操弄公務體系當作政爭工具，所以引起基層公務員不滿。

廖偉翔痛批，現在行政院就是把基層公務員當成政爭工具人，要求部會趕緊送預算解凍案到立法院，前倨後恭的態度，讓全民看破手腳，而政府高層製造的錯誤卻讓基層員工來承擔，這樣的政府令人搖頭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
603 2 5069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明「雨炸全台」又降溫　下周還有鋒面接力
700萬人注意！綜所稅申報將起跑　6大減免別錯過
LINE超強神功能！「1設定」不怕漏訊息　大票超推
快訊／直播男神崩毀！　殺人未遂50萬交保
三協成幫連署被查水表？　衛生局：沒有開罰20萬
柯文哲「不雅片」傳是女星寫真　陳昭姿批「可惡」：誰沒有看過！
超商咖啡「買2送2」！限時4天「寄杯狂省」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸配交不出「除籍證明」　4天600人申請具結及延期！

勞動部半夜加班送預算解凍案公文　廖偉翔：又是立意良善？

魔法牙醫引600陸客來台打工賣淫　陸委會：入境許可辦法沒問題

政院拍板4100萬特別預算　國民黨團轟：6成與因應美國關稅無關

柯文哲「不雅片」傳是女星寫真　陳昭姿批「可惡」：誰沒有看過！

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

藍營罷免綠委死亡連署多　中市府認：這是不對的

黃呂錦茹「無保請回」遭撤銷　國民黨：昨日柯文哲、明天任何人

罷免謝衣鳯連署大噴發！單週衝6千份　罷團南下支援拚達標

世壯運亂象頻傳　顏若芳批：蔣萬安只會「天天惱羞」刷存在感

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

JENNIE喊「媽媽我愛妳」 媽媽在台下感動落淚！

#樂天三本柱 白襯衫配黑絲襪 首次開箱OL服！

【危險駕駛】三寶插隊驟然減速險釀禍！「大學長」急煞閃過網嚇爛

#陳水扁 談「XX同路人」遭出征！ #王世堅 聲援：其實很多民眾認同

【超厭世】問同學一句話總結大學生活　「只要肯吃苦」下句太哀傷

陸配交不出「除籍證明」　4天600人申請具結及延期！

勞動部半夜加班送預算解凍案公文　廖偉翔：又是立意良善？

魔法牙醫引600陸客來台打工賣淫　陸委會：入境許可辦法沒問題

政院拍板4100萬特別預算　國民黨團轟：6成與因應美國關稅無關

柯文哲「不雅片」傳是女星寫真　陳昭姿批「可惡」：誰沒有看過！

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

藍營罷免綠委死亡連署多　中市府認：這是不對的

黃呂錦茹「無保請回」遭撤銷　國民黨：昨日柯文哲、明天任何人

罷免謝衣鳯連署大噴發！單週衝6千份　罷團南下支援拚達標

世壯運亂象頻傳　顏若芳批：蔣萬安只會「天天惱羞」刷存在感

凱基金控人事新布局　延攬林素真接任凱基銀行總經理

「韓援三本柱」廉世彬、禹洙漢、河智媛　合體挺阿湯哥：挑戰不可能的任務

有巢氏房屋賀之羚團隊　助客戶圓滿成家、開啟新人生

背長槍到中興大學嚇壞眾人！警衝場戒備...男大生曝：目標是夜市

勇士最強砍將金恩季後賽首戰確定不打　許晉哲親曝啟用柏德主因

「不可能的尋墓任務」 創作者司徒建銘替泰北孤軍第二代圓夢

好食好事基金會攜手晶睿通訊　結合食農青創提倡永續

交到大16歲男友！妹子「只做2件事被狂寵」喊大叔別老　網看傻

綠島醫療待接棒　台東縣府啟動應變機制守護離島健康

文在寅涉嫌受賄遭起訴　控政治報復：將在法庭闡明真相

JENNIE喊「媽媽我愛妳」 媽媽在台下感動落淚！

政治熱門新聞

柯文哲硬碟「不雅照」曝　黃揚明：是知名女星

預言大罷免結局「絕對個位數」　游盈隆用一句諺語形容國民黨處境

北市5藍委全達標！罷免徐巧芯過二階門檻　連署書突破3.6萬份

普發1萬沒了？　卓榮泰：只發現金不是解決國家問題最好方法

鄉民女神qn送交萬份連署書　網讚：全台最強

火葬場急轉彎甩芳苑　王惠美爆「下莊」回搶鹿港立委

特別條例草案匡列4100億　卓榮泰今將宣布「含挹注台電勞健保」

行政院加碼！明院會通過關稅支持方案特別條例　擬匡列逾千億

行政院今通過特別條例草案　關稅應對930億、挹注台電1000億

蔣轟違法非內政部說了算　綠議員拍桌回吼

傳柯不雅片是寫真　昌：抹黃者出來道歉

傳柯不雅片是寫真　白委：誰沒看過

藍營一姐點頭上凱道　逾65台遊覽車集結北上「總數無上限」

防堵中國洗產地　經長：上修MIT35%加值比

更多熱門

相關新聞

川普關稅戰　洪申翰：10幾萬勞工恐受影響

川普關稅戰　洪申翰：10幾萬勞工恐受影響

川普關稅戰衝擊全球經濟，勞動部長洪申翰今接受Yahoo TV《齊有此理》節目訪問時指出，傳產的製造業受到的衝擊最大，像是機械、汽車零組件、塑膠、金屬、水五金、扣件等產業，面臨的國際壓力很大，目前預估受影響勞工逾10萬人，勞動部會主動找各工會了解第一線資訊，聯繫有需要的企業，避免違法解僱或放無薪假。

10月後恐無法辦護照！PTT酸：規費1300元去哪了？

10月後恐無法辦護照！PTT酸：規費1300元去哪了？

川普關稅衝擊　勞動部6大項目護勞工

川普關稅衝擊　勞動部6大項目護勞工

林佳龍控預算刪凍致護照短缺　藍黨團打臉了

林佳龍控預算刪凍致護照短缺　藍黨團打臉了

勞動部「僱用獎助 」促進中高齡者就業

勞動部「僱用獎助 」促進中高齡者就業

關鍵字：

勞動部加班預算解凍廖偉翔

讀者迴響

熱門新聞

月薪沒6.3萬看這！新規上路有望加薪分紅

最狂孕婦！抓姦老公　她挺孕肚打死小三

「這裡女人」可以合法硬上男人！遊客也不放過

柯文哲硬碟「不雅照」曝　黃揚明：是知名女星

越南女友30歲！「媽狠喊125萬聘金」台男超想娶

快訊／中鋼紀念品「輕巧冷水瓶」亮相　129萬股民喜迎

警車停路肩抓超速！女騎車猛撞身亡　值勤員警遭送辦

即／逆撞康橋害7學生輕重傷　驗出喪屍+海洛因

快訊／8級強風範圍將擴大　明「全台變天」下最多地區曝

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

閩南狼開地圖炮「沒當過兵臭俗辣」　逼館長表態

獨／40天3人墜樓！勤美誠品出招防冤魂

呂秋遠私生子風波　公關律師揭生母真正目的

「鰲拜」徐錦江兩度輕生獲救！拍三級片患憂鬱症10年

有對岸戶籍將喪失台灣身分　陸委會：定居證也算

更多

最夯影音

更多

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面