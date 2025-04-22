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預算刪減　10月後恐「無法辦護照」！PTT傻眼：規費1300元去哪了？

▲申請護照規費為每本1300元。（圖／記者李毓康攝）

▲申請護照規費為每本1300元。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

因為預算刪減、凍結，尤其護照核發部分，內部評估10月就無法印製，引起熱論。有網友表示，不能辦護照是一件很嚴重的事情。對此網友狂罵，辦護照時要付1300元的費用，「講得好像辦護照免費一樣，我繳的1300元去哪了？」

有網友在PTT發文，「十月以後不能辦護照，你真的OK嗎？」外交部表示因為預算刪凍，內部評估10月就無法印製護照，安全存量會在10月底用完，可能12月就一本不剩。原PO驚呼「這真的很嚴重」，想到之前NCC提到，若委員會無法運作，iPhone 16無法如期上市，不過後來NCC調整進口規定，iPhone 16也如期上市。

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貼文曝光，網友狂酸，「笑死，原來辦護照是免費的」、「護照免費嗎？為什麼印不出來」、「那辦護照繳的錢拿去做什麼，1千多不含那本護照？」「有錢去萬博會搞個20億的玉山館，沒錢做護照？」「唬爛，護照錢不是民眾出的嗎」、「太假了，辦護照要花1300，是給他們拿去吃喝玩樂嗎？」「一本成本多少？還要收我1300規費，然後又說被卡預算，那我的規費是繳給鬼」、「說的我辦護照沒繳錢一樣」。

「護照不夠」說法也引來國民黨團質疑，依「護照條例」及「護照申請及核發辦法」，國人申請護照必須繳交規費每本新台幣1300元，護照是國人付錢，外交部負責核發，且按過去標準預算是超過的。

國民黨團指出，外交部領事事務局今年度三讀後預算數為11億5357萬9千元，經查外交部去（113）年公開採購180萬本晶片護照，成本僅7億3350萬元，「今年坐擁11.53億元的預算，如何不夠？國人繳交護照規費？規費不是就是用來購買空白護照嗎？國人繳交每本1300元的規費去了哪裡？」

►辦護照要快！外長證實10月安全存量用盡　今年估短缺20萬本
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