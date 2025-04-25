勞動部191分鐘送75件解凍案　黃揚明：早備妥只等一聲令下發出？

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委廖偉翔24日指控，勞動部送出解凍案電子公文時間竟是半夜，讓基層加班到凌晨，勞動部長洪申翰則貼出「完整解凍報告發文時間」回擊，稱均為正常上班時間。對此，媒體人黃揚明今（25日）表示，烏龍質疑釣到大魚？短短191分鐘，勞動部發出75件解凍案公文，平均不到3分鐘發出一份，這75件都在卓榮泰院長宣布送出後才開始撰寫？還是早就備妥只等高層一聲令下？

黃揚明表示，國民黨立委廖偉翔24日抨擊，勞動部及所屬各機關發出解凍預算報告的公文給立法院，其中好幾份在立法院電子公文系統顯示為凌晨收文，因此質疑勞動部又讓部屬熬夜加班。

黃揚明指出，而勞動部長洪申翰立即透過臉書回擊，秀出該部所有發出解凍公文的時間區間，證明該部發出公文時間都在正常上班時間，並無立委所指控的「加班」情事。

黃揚明認為，是否是烏龍爆料，兩邊各執一詞，一邊拿立院電子公文收文時間質疑，一邊拿勞動部發文時間釋疑，老實說，討論這議題意義不大。

但黃揚明提到，勞動部長的說明內文證明了一件事，在4月23日下午2點50分～下午6點01分，這短短191分鐘當中，勞動部及所屬機關共發出75件解凍案的電子公文，平均不到3分鐘發出一份解凍報告。（另有1件是4月24日上午8時14分發出）

黃揚明質疑，4月22日行政院長卓榮泰宣布政院會將所有解凍案報告儘速送到立法院，隔天勞動部就快速發出75件解凍報告，這75件都在卓榮泰院長宣布後才開始撰寫嗎？還是早就備妥，只等高層一聲令下發出？

最後，黃揚明強調，洪申翰部長的詳細說明，反證明了勞動部確實有壓住解凍報告，等待院長開綠燈才急急發出的情況。

▼勞動部長洪申翰發文說明解凍報告送出時間。（圖／翻攝自Facebook／洪申翰）