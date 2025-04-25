被爆交通違規駕照吊扣仍「無照上路」　林思銘：個資遭竊用？

▲國民黨立委林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

時代力量今（25日）踢爆，國民黨立委林思銘過去交通違規多達3百多次，包含超速、紅燈右轉、違停等，甚至因記點過多，駕照遭到吊扣，然而吊扣期間，林思銘仍繼續開車上路。對此，林思銘表示，若有違規事證，請主管機關單位依法調查處理；但問有心人士是否又竊用他的個資查詢？如此濫用個資的行為實令人不齒，對於濫用他個資的行為，他也會研擬進行法律上追究，以正視聽。

林思銘日前被爆，8個月內交通違規12次共被記14點，數筆罰單過期未繳納且欠稅9年，林思銘當時表示，因常常忙於選民服務，因此司機多有違規，他自己會概括承受。時代力量今再踢爆，林思銘過去已經交通違規多達3百多次，包含超速、紅燈右轉、違停等，甚至因記點過多，駕照遭到吊扣，然而吊扣期間，林思銘仍繼續開車上路，且因為超速遭到開罰，涉及無照駕駛。時代力量今也赴交通部遞交資料檢舉，並要求徹查。

林思銘對此回應，針對時代力量指控他涉犯交通違規情事，若有違規事證，請主管機關單位依法調查處理。他將持續秉於職責，努力為新竹縣鄉親服務，以實際行動為新竹鄉親謀福利以及增進公共利益。

但林思銘也說，「請問有心人士是否又竊用本人個資查詢？如此濫用個資的行為實令人不齒，對於濫用本人個資的行為，本人也會研擬進行法律上追究，以正視聽」。立法委員的個資尚且如此被輕易的竊用，更何況是一般市井小民呢？

林思銘也說，他敬告相關綠營側翼，勿藉此橫生事端，意圖藉此刺激大惡罷。除了造謠、濫用社會資源、造成社會對立，對於執政黨又有什麼實質的監督呢？請用相同的力道監督執政黨，不要遇到民進黨就轉彎，淪為民進黨發動大惡罷的打手。

