誣美女法官「謀財害命」　87歲YTR涉加重誹謗、洩個資遭起訴

▲男子因不滿官司結果，涉嫌洩漏高院前發言庭長吳維雅(圖)與家人個資而遭起訴。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市男子劉志仁與住在樓下的高院前發言庭長吳維雅一家人，長年為了漏水問題打官司，劉志仁不滿最後法院判決結果，自己在YOUTUBE開頻道，指控吳維雅和丈夫「謀財害命」，還上爆料公社揭露2人任職公司等資訊，台北地檢署23日依加重誹謗等罪起訴劉志仁。

高齡87歲的劉志仁原本和姐姐同住，因漏水事件和住在樓下的吳維雅一家纏訟多年，高院2019年判劉志仁和姐姐要負責修復樓地板直到不再漏水為止，另外賠償吳維雅家人約14萬元的精神損害賠償確定。

劉志仁不服判決，開始在YOUTUBE上傳影片，大罵吳維雅「不只要錢也要命」，「恐嚇我356萬元，我說殺人都不用賠356萬元」等，劉志仁先前就已2度因妨害名譽等罪被判刑，合併應執行有期徒刑5個月，得易科罰金。

但劉志仁似乎餘怒難消，繼續在2024年1月間，先在YOUTUBE上傳「漏水356.1萬元的冤獄 懸賞100萬元翻案」影片，接著把相關內容，上傳到爆料公社網站，劉志仁除批吳維雅與丈夫「謀財害命」、「總動員追殺」，還揭露夫妻倆姓名，詳述夫妻倆工作經歷、職稱。

檢察官調查認為，劉志仁透過網際網路公開傳述不實言論，且非法利用、洩漏他人個資，使瀏覽者能輕易識別對方身分，足以貶損他人名譽及評價，因此依加重誹謗以及違法利用他人個資等罪，將劉志仁提起公訴。