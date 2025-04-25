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快訊／藍委被爆交通違規累積300多次　駕照吊扣期間仍「無照上路」

▲▼林思銘 聯訪 回應憲訴法相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委林思銘日前被爆，8個月內交通違規12次共被記14點，數筆罰單過期未繳納且欠稅9年，林思銘當時表示，因常常忙於選民服務，因此司機多有違規，他自己會概括承受。時代力量今（25日）再踢爆，林思銘過去已經交通違規多達3百多次，包含超速、紅燈右轉、違停等，甚至因記點過多，駕照遭到吊扣，然而吊扣期間，林思銘仍繼續開車上路，且因為超速遭到開罰，涉及無照駕駛。時代力量今也赴交通部遞交資料檢舉，並要求徹查。

時代力量發言人鄭宇焱表示，時代力量收到民眾檢舉，國民黨立委林思銘長期在駕照吊扣期間仍駕車上路，違反多項交通規則遭開罰，更涉嫌無照駕駛，時代力量將相關事證轉交給交通部，呼籲交通部依法調查處理，還給新竹人安全道路。

鄭宇焱指出，林思銘是交通違規慣犯，過去被開罰3百多次，更因為多次違規行為累積大量記點，根據檢舉資料，林思銘因為大量記點，駕照遭到吊扣，吊扣期間更因違反交通規則被開罰，涉及無照駕駛，根據交通法規，應裁處6千到2萬4罰鍰，並吊銷執照，呼籲交通部主動調查、依法處理。

鄭宇焱直言，無照駕駛是嚴重違規樣態，林思銘不僅違法、更不把用路人安全放在眼裡，今天到交通部檢舉，就是呼籲交通部不能姑息，作為法律背景出身的民意代表，更應守法，林思銘卻成為交通違規長期累犯，駕照吊扣期間再度開車，無視法制、漠視人民安全，如此縱容自己大量違規，顯然已不適任立委。

時代力量政策研究員林靖豪指出，林思銘過去已經違規多達3百多次，當時林思銘說車不是自己開的，推給司機助理，把罰單跟記點都轉給助理，不斷開車上路，不免讓人懷疑是否有系統性罰單轉移。若存在轉移記點跟罰單方式逃避，代表台灣駕照制度形同虛設，也呼籲交通部徹底檢討。

鄭宇焱指出，根據吹哨者提供資料，包含林思銘記點違規記綠跟吊扣記錄，希望交通部進一步釐清，而在駕照吊扣期間，卻仍因超速違規被開罰，又涉嫌無照駕駛問題，呼籲林思銘出面說清楚。

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