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高雄即時發送「交通違規簡訊」　避免車主重複吃罰單

▲▼ 反制檢舉達人！高雄即時發送「交通違規簡訊」　避免連吃罰單 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲反制檢舉達人！高雄即時發送「交通違規簡訊」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

便民措施再升級！高雄市政府警察局過去開放民眾上網登錄「交通違規簡訊服務系統」，但僅侷限5天內同一路段2次以上交通違規遭舉發案件，14日起，只要經確定舉發案件，就將發送簡訊通知，讓車主能在最短時間內知道，除能提醒改正，也可避免重複吞罰單。

高雄市警局自2019年1月1日起即開放民眾上網登錄「交通違規簡訊服務系統」，設定完成後，如5天內於同一路段有2次以上交通違規逕行舉發案件，即會收到交通違規簡訊提醒，避免在同一路段多次重複違規並能改善停車秩序及防制交通事故，截止今年3月為止，已登錄人數為34,762人、發送簡訊16,221則。

▲▼ 反制檢舉達人！高雄即時發送「交通違規簡訊」　避免連吃罰單 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄即時發送「交通違規簡訊」，避免連吃罰單。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 反制檢舉達人！高雄即時發送「交通違規簡訊」　避免連吃罰單 。（圖／記者賴文萱翻攝）

為擴大服務效益，該項便民措施再升級，只要經確定舉發的案件，不再侷限5天內於同一路段2次以上交通違規行為，均會即時發送訊息通知提醒民眾改正違規行為，讓車主能在最短時間內知道，自己在高雄地區因交通違規遭民眾檢舉或固定式、移動式及科技執法逕行舉發。

如此一來，便能避免重複違規減少罰單並即時降低行車危害，有效維護交通安全秩序，達到雙贏結果，本項措施已於114年4月14日起上線使用。

此系統所有民眾皆適用，欲申辦此項服務之民眾可至高雄市交通違規便民服務網（https:// kcpdcase.kcg.gov.tw）登錄基本資料及手機號碼或以QRCord掃描登錄，並待簡訊通知審核結果，就可以第一時間掌握交通違規資訊了！

本項民眾服務措施範疇以高雄市區經確定舉發之案件：

一、 固定式、移動式及科技執法交通違規逕行舉發案件。

二、 民眾檢舉交通違規逕行舉發案件。

三、 違規拖吊（逾期未領車）案件。

警方表示，系統將同步發送訊息通知申請人，提醒民眾即時改正。為維護本市交通安全秩序及提醒駕駛人遵守交通規則，避免造成荷包失血，歡迎民眾踴躍利用本系統登錄。

警方提醒，簡訊內容為事先通知車主在特定路段已違反交通違規行為，提醒車主務必遵守交通規則，絕對不會以Email或簡訊通知交通罰單繳費。

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