日網瘋傳「426東京大地震」　一票台人憂受波及！專家分析曝光

▲近日日本網路瘋傳一項驚人預言，有靈能者示警東京灣北部將發生芮氏規模8.3的大地震並引發海嘯。（示意圖／翻攝Pexels）

文／CTWANT

近日日本網路瘋傳一項驚人預言，一名來自沖繩、號稱預言命中率高達98%的靈能者金城保（Kinjo Tamotsu），預言日本當地時間4月26日（星期六）下午2時58分，東京灣北部將發生芮氏規模8.3的大地震，消息一出，立刻引發日本民眾不安，不少台灣民眾也擔心是否會受到波及。

根據預言內容，金城保準確指出地震的發生時間、地點與災害規模，日本當地時間4月26日（星期六）下午2時58分，東京灣北部將發生芮氏規模8.3的大地震，並引發高達30公尺的海嘯，嚴重災情可能波及東京、千葉與埼玉等地區，金城保也宣稱，災後半小時內將有「黑色巨浪」侵襲東京灣沿岸，屆時大批建築恐遭海水吞沒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而對於這樣的說法，專家持高度保留態度。根據《TVBS》的報導，中央氣象署地震測報中心前主任郭鎧紋表示，此類預言缺乏科學根據，與過去台灣流傳的地震預測類似，常如「放羊的孩子」，難以取信於專業。他強調，目前沒有任何地震預測技術能精確指出特定時間與地點將發生大規模地震，因此此預言可信度極低。

至於此預言是否會對台灣造成影響？郭鎧紋指出，東京距離台灣至少4,000公里，即便真的發生規模8.3的大地震，無論是地震波或海嘯，對台灣的影響都極為有限。他舉例，1771年日本八重山地震曾引發高達85公尺的海嘯，當地傷亡慘重，但歷史上並未記錄該事件對台灣造成任何直接影響。

郭鎧紋提醒，無論身處台灣或日本，民眾應重視防災意識，熟悉避難路線與應變措施，面對災害以科學方式因應即可，無需過度恐慌。他也呼籲社會理性看待各種預言，「這些神人、神婆每天都在預言，真的不用每一個都信。」

此外，東京科學大學地震專家中島淳一也指出，東京灣北部海底確實存在多座「海底山」，為造成該區頻繁地震的主因。他警告，若該地區多處同時斷裂，確實可能引發規模7.0以上的直下型地震，但這是基於地質觀察與統計推測，並非靈異預言。

延伸閱讀

▸ 30歲美男同時擁5妻！ 他狂生11子自認：無法停止劈腿

▸ 台男想娶越南女友…未來岳母要「125萬聘金」 網：不要人財兩失

▸ 原始連結