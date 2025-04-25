　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

沖繩最強通靈者預言「426東京大地震」　駭人細節曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自）

▲金城保預測，日本當地26日下午2時58分將發生規模8.3大地震，引發30公尺高的海嘯 。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

曾精準預言311大海嘯的日本漫畫家龍樹諒（Ryo Tatsuki）還說，7月將有巨大海嘯侵襲亞洲，台灣將受到嚴重打擊。另外，沖繩「最強通靈者」金城保認為，其實大地震發生的時間點是在4月26日下午，屆時東京灣將會發生規模8.3大地震，引發30公尺海嘯，引發討論。不過台灣地震專家郭鎧紋認為，機率不大。

依據社群平台X一名網友的發文，金城保的預言命中高達98%，根據預測，日本當地時間26日下午2時58分（台灣26日下午1時58分），關東地區會發生規模8.3大地震，且在地震發生28分鐘後，會引發30公尺高的黑色海嘯，屆時東京灣沿岸區域將遭到重創。

金城保的預言詳列日期、地點、地震災害規模，引發網友關注討論，部分網友覺得不安，但也有人指出，「不要煽動恐慌，但做好準備是好的」、「最近這種預言越來越多」。

不過若日本真的發生大地震，對台灣會產生影響嗎？根據《NOWnews今日新聞》報導，郭鎧紋認為，東京灣近期不太可能發生8.3地震，無論是地震波或是海嘯，對台灣都不會有影響。他以1771年日本八重山規模7.5地震舉例，當時超過80公尺高的海嘯吞沒石垣島，釀成重大傷亡，但台灣歷史上並未記載，無直接影響。

▲▼日本311大地震，芮氏規模9強震和海嘯擊垮了人民家園。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本2011年3月11日發生大地震，引發海嘯。（示意圖／達志影像／美聯社）

其實日本政府今年也發布地震相關評估，南海海槽未來30年發生規模8至9大地震的機率增至80%，可能波及西起沖繩、東至福島的廣大區域，導致270兆日圓的經濟損失。根據預估，在最嚴重的情況下，死亡人數恐超過29萬人，且造成235萬棟建築物全毀，包括127.9萬棟強烈搖晃倒塌、18.8萬棟遭海嘯摧毀、76.7萬棟因地震引發火災燒毀。

今年4月，大陸駐日本大使館也發布重要通知，呼籲大陸旅日僑胞注意防範地震災害，包括切實增強防範意識，及時了解掌握地震自救知識，適當儲備飲用水、食品、防災急救用品等應急物資，提前確認附近避難場所資訊，並建議「穩妥安排赴日旅遊、留學，慎重選擇購置房產」。

不過日本報告也指出，如果將現行約9成的住宅耐震化率提升至100％，就可減少因強震造成的全倒建築約7成。不僅如此，如果能全面普及感震斷電器，有望將因火災燒毀的建築棟數減半。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 3 4203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
館長號召426上街頭「讓賴清德怕到腳軟」：一定會救出柯文哲
驚悚畫面曝！　台中女遭賓士高速撞噴亡
獨／新制房屋稅上路出大包　北市稅捐處急搶救
「明天東京8.3強震」預言瘋傳！　台專家估：機率低
快訊／國民黨衝北院爆衝突！　徐巧芯偷闖管制區
沖繩最強通靈者預言「426東京大地震」！　駭人細節曝光
任達華21歲女「繼承30房產」仍自律！名校跳級讀大三

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴西醫院2嬰遺體被調包　母親含淚申請「掘墓認屍」

美日財長會談落幕！美方未要求「糾正日圓貶值」　加藤再提關稅

2天9萬人排隊瞻仰　方濟各葬禮維安「出動狙擊手」

全家出遊被800公斤樹枝砸中　邊境牧羊犬「肉身護主」救了2歲童

川普：普丁未全面佔領烏克蘭是「慷慨表現」　已展現大讓步

21歲網美「罹癌後閃婚」！抗病1年辭世　最後身影曝光

川普缺席沒提軍費！美韓2+2會談「態度差異大」　下周細談4大領域

媽死後3天！兒整理遺物發現彩券　對獎中80萬元感動：最後禮物

沖繩最強通靈者預言「426東京大地震」　駭人細節曝光

南韓調查︰DeepSeek擅自向美中「轉移用戶資訊」

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

神童被說「看得到脖子了」　秒用力：我本來就有！

【不是你XD！】萌娃初次餵柴柴吃零食　聽口令竟一起坐下

回娘家幫忙無聊開監視器　見尪抓倉鼠懟鏡頭報平安超可愛XD

【勇敢的年輕兄弟檔】機智施救＋及時報警幫落水女孩脫險！

【泰格與雪兒】醫美友情

巴西醫院2嬰遺體被調包　母親含淚申請「掘墓認屍」

美日財長會談落幕！美方未要求「糾正日圓貶值」　加藤再提關稅

2天9萬人排隊瞻仰　方濟各葬禮維安「出動狙擊手」

全家出遊被800公斤樹枝砸中　邊境牧羊犬「肉身護主」救了2歲童

川普：普丁未全面佔領烏克蘭是「慷慨表現」　已展現大讓步

21歲網美「罹癌後閃婚」！抗病1年辭世　最後身影曝光

川普缺席沒提軍費！美韓2+2會談「態度差異大」　下周細談4大領域

媽死後3天！兒整理遺物發現彩券　對獎中80萬元感動：最後禮物

沖繩最強通靈者預言「426東京大地震」　駭人細節曝光

南韓調查︰DeepSeek擅自向美中「轉移用戶資訊」

半個月產出2億K他命！製毒師假釋揪團設廠　吃泡麵啃餅乾衝產量

申請鳳梨農損溢領10萬多元　屏東女農遭強制執行

巴西醫院2嬰遺體被調包　母親含淚申請「掘墓認屍」

34歲崔志萬今年5月將入伍　有意投入韓職選秀？韓媒點出兩疑慮

糖友頭暈嘔吐竟是心肌梗塞　馬偕、南投醫院心導管團隊救回

美日財長會談落幕！美方未要求「糾正日圓貶值」　加藤再提關稅

三鶯線「全自動無人駕駛」測試　侯友宜盼年底完工、通勤省20min

李政厚本季第11支二安！並列聯盟最多　擊退釀酒人登國聯西區第2

與「25年老朋友」吳釗燮會晤　AIT處長：我們一直合作強化美台關係

法人估有貨櫃船公司4月本業現虧損　二級關稅讓大陸貨難以洗產地

【泰格與雪兒】醫美友情

國際熱門新聞

最狂孕婦！抓姦老公　她挺孕肚打死小三

反擊川普關稅戰　北京下一招曝光

24歲美女星離奇過世「一屍兩命」！警證實已懷孕

登機時遇空服員1要求　男爽獲得9.7萬元

日瘋傳「426東京強震」　恐怖預言曝光

iPhone更新iOS 18.5　電池突被標「二手」

2美海軍陸戰隊員性侵日本女

陸禁韓國向美出口稀土　揚言以「長臂管轄」制裁

日本長野重大車禍　4名學生身亡

特斯拉財報重挫71%！馬斯克嘆氣盼川普降低關稅

《紐時》：川普關稅戰恐把「亞太地區」拱手讓給中國

台大擠進亞洲前30！2025台灣最強大學排名曝

小米爆逼員工每天工作15hrs　沒達標就解僱

習近平決心硬槓美國　川普想談判恐要主動

更多熱門

相關新聞

南韓︰DeepSeek擅自「轉移用戶資訊」

南韓︰DeepSeek擅自「轉移用戶資訊」

南韓個人情報保護委員會指控中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek），在未經使用者同意下，擅自將用戶個資與輸入提示（prompt）傳送至中國與美國的伺服器，違反了當地個資規範。目前，南韓已對DeepSeek發出糾正建議，並要求該公司建立合法的資料傳輸機制。

即／首爾知名商展中心COEX起火！濃煙照曝

即／首爾知名商展中心COEX起火！濃煙照曝

2美海軍陸戰隊員性侵日本女

2美海軍陸戰隊員性侵日本女

懷疑男友出軌　日女剁伴侶無名指剪乳頭

懷疑男友出軌　日女剁伴侶無名指剪乳頭

文在寅涉嫌受賄遭起訴　控政治報復

文在寅涉嫌受賄遭起訴　控政治報復

關鍵字：

預言地震金城保東京日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

最狂孕婦！抓姦老公　她挺孕肚打死小三

反擊川普關稅戰　北京下一招曝光

「蔡阿嘎身邊人」疑涉詐1.2億還洗錢！　身分被起底

艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」

人氣漫畫家「公開前任後宮照」

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

呂秋遠私生子風波　生母背景遭爆：曾是他手下學習律師

高雄再傳托嬰中心虐嬰！呼巴掌、強灌副食品

24歲美女星離奇過世「一屍兩命」！警證實已懷孕

正妹賣車！　攝影師「不拍內裝拍內褲」被臭罵

即／史上最長空服員罷工！長榮求償3400萬敗訴確定

背長槍到中興大學！警衝場戒備...他曝：目標是夜市

PLG火爆現場！　台鋼啦啦隊「超低胸」場邊32撞踢館

登機時遇空服員1要求　男爽獲得9.7萬元

更多

最夯影音

更多

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面