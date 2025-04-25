沖繩最強通靈者預言「426東京大地震」！　駭人細節曝光

▲金城保預測，日本當地26日下午2時58分將發生規模8.3大地震，引發30公尺高的海嘯 。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

曾精準預言311大海嘯的日本漫畫家龍樹諒（Ryo Tatsuki）還說，7月將有巨大海嘯侵襲亞洲，台灣將受到嚴重打擊。另外，沖繩「最強通靈者」金城保認為，其實大地震發生的時間點是在4月26日下午，屆時東京灣將會發生規模8.3大地震，引發30公尺海嘯，引發討論。不過台灣地震專家郭鎧紋認為，機率不大。

依據社群平台X一名網友的發文，金城保的預言命中高達98%，根據預測，日本當地時間26日下午2時58分（台灣26日下午1時58分），關東地區會發生規模8.3大地震，且在地震發生28分鐘後，會引發30公尺高的黑色海嘯，屆時東京灣沿岸區域將遭到重創。

金城保的預言詳列日期、地點、地震災害規模，引發網友關注討論，部分網友覺得不安，但也有人指出，「不要煽動恐慌，但做好準備是好的」、「最近這種預言越來越多」。

不過若日本真的發生大地震，對台灣會產生影響嗎？根據《NOWnews今日新聞》報導，郭鎧紋認為，東京灣近期不太可能發生8.3地震，無論是地震波或是海嘯，對台灣都不會有影響。他以1771年日本八重山規模7.5地震舉例，當時超過80公尺高的海嘯吞沒石垣島，釀成重大傷亡，但台灣歷史上並未記載，無直接影響。

▲日本2011年3月11日發生大地震，引發海嘯。（示意圖／達志影像／美聯社）

其實日本政府今年也發布地震相關評估，南海海槽未來30年發生規模8至9大地震的機率增至80%，可能波及西起沖繩、東至福島的廣大區域，導致270兆日圓的經濟損失。根據預估，在最嚴重的情況下，死亡人數恐超過29萬人，且造成235萬棟建築物全毀，包括127.9萬棟強烈搖晃倒塌、18.8萬棟遭海嘯摧毀、76.7萬棟因地震引發火災燒毀。

今年4月，大陸駐日本大使館也發布重要通知，呼籲大陸旅日僑胞注意防範地震災害，包括切實增強防範意識，及時了解掌握地震自救知識，適當儲備飲用水、食品、防災急救用品等應急物資，提前確認附近避難場所資訊，並建議「穩妥安排赴日旅遊、留學，慎重選擇購置房產」。

不過日本報告也指出，如果將現行約9成的住宅耐震化率提升至100％，就可減少因強震造成的全倒建築約7成。不僅如此，如果能全面普及感震斷電器，有望將因火災燒毀的建築棟數減半。