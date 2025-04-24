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康橋重傷生仍昏迷「肢體有反應」　環島隊友頭盔繫紫緞帶祈福

▲▼康橋國際學校師生發起祝福活動。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲康橋國際學校師生發起祝福活動。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

康橋國際學校學生日前在彰化遭轎車逆向撞擊造成7名學生受傷，傷勢最嚴重的顏姓學生已轉到台大總院。校方今（24日）表示，顏生仍在昏迷狀態，傷勢則穩定觀察中，師生也紛紛發起祈福活動，包括參與環台旅程C班學生發起「紫色緞帶行動」，在頭盔繫上象徵祝福的緞帶，學生會發起「祈福小卡」活動，一起為同學加油集氣。

康橋國際學校舉辦「單車環島成年禮」，車隊前天（22日）上午行經彰化縣埤頭時，遭遇轎車逆向撞擊，導致7名學生受傷。其中傷勢最嚴重的顏生，因臉部嚴重撕裂傷昏迷而緊急開刀，昨天顏生已經轉院到台大總院。

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康橋國際學校公關主任吳浩銘表示，顏生轉到台大總院後，目前還在昏迷狀態，但肢體上對外界有一些反應，算在穩定觀察中，但實際病情仍以醫院說明為主。

此外，這次單車環島遭遇車禍的是G班學生，吳浩銘表示，現在師生紛紛發起祈福活動，為同學加油集氣。像是環台隊伍的C班同學發起「紫色緞帶行動」，邀請仍在騎乘的學生在頭盔上繫上象徵祝福緞帶，一同為受傷的G班同學集氣。每一條紫色緞帶，都是一句無聲卻有力的「我們與你同在」。

另外康橋國際學校學生會也發起「祈福小卡」活動，邀請全校師生寫下一句祝福，將這份心意送到G班學生手中。「不論你身在何處，都可以用文字，為這段旅程增添一份力量。」

▲橘車逆向撞康橋車隊釀7傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲康橋學生遭汽車逆向衝撞造成7人受傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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