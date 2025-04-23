基隆花店司機去年撞死騎士賠225萬　今同路段追撞計程車+3機車

▲追撞計程車的楊男，去年才因為撞死人，遭判刑6月，緩刑2年。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆市南榮路，23日10時發生一起車禍事故，27歲楊姓男子駕駛貨車，追撞計程車後往對向車道方向行駛，又撞倒3輛機車，後續肇事責任交由交通警察隊釐清。而楊男2024年10月5日行經南榮路時，追撞機車騎士，導致騎士倒地後遭輾壓，送醫搶救後不治身亡，基隆地院審酌楊男賠償255萬元，依過失致死罪判楊男有期徒刑6月，緩刑2年。

警方指出，23日10時許獲報，於南榮路上一輛貨車及一部計程車發生車禍。該部計程車於路口停等紅綠燈時，遭後方楊男駕駛的貨車追撞，所幸計程車69歲陳姓男司機並無明顯傷勢，經酒測後雙方駕駛酒測值為0mg/L，貨車駕駛楊男疑因精神不濟而撞上計程車，案發後由交通警察隊依規定到場測繪，後續肇事責任交由交通警察隊釐清。

▲花店司機楊男2024年追撞騎士致死，家屬獲賠255萬元，法院判緩刑2年。（圖／記者郭世賢翻攝）

而楊男在2024年10月5日傍晚5時許也發生過車禍事故，當時他駕駛家中經營花店的車輛行經南榮路時，因未與前車保持安全距離，追撞前方楊姓機車騎士，導致騎士倒地後遭輾壓，送醫搶救後不治身亡。

法院審理期間，楊男與死者家屬達成調解，雙方協議由楊男與花店共同賠償255萬元，獲得家屬原諒。法官審理後認為，楊男駕駛汽車本應謹慎遵守交通規則，卻疏於注意車前狀況，未與前車保持適當安全距離，導致騎士身亡。考量楊男犯後坦承犯行，並與被害者家屬達成調解，且檢察官與家屬均同意予以緩刑，故判處楊男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並須完成法治教育課程3場次。