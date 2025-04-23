幫柯潔出氣！中國圍棋協會不參加LG盃棋王賽

▲柯潔在年初的LG盃賽事中因不滿判決棄賽。（圖／翻攝網易）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國圍棋協會23日表示，協會將不組隊參加預計於5月份開幕的新一屆LG盃世界圍棋棋王賽。不過，中國圍棋協會也強調，這不會影響中國棋手參加其他由南韓主辦的世界棋戰。

今年1月的LG盃世界圍棋棋王戰三番棋決賽決勝局中，中國棋手柯潔連兩局因未將提子放進棋盒蓋遭判違規。柯潔認為裁判中斷比賽時機有爭議，不接受判罰結果，選擇放棄比賽，主辦方宣布南韓棋手卞相壹獲得冠軍。

中國圍棋協會提到，在LG盃爭議判罰事件發生之後，協會與LG盃賽事主辦方進行了持續溝通，「中方在聲明中所持立場始終未變，而賽事主辦方一直未能就中國圍棋協會的聲明以及核心訴求作出公開的正面回應。」

▼南韓棋手卞相壹在比賽中檢舉柯潔犯規，後奪下冠軍。（圖／翻攝網易）



中國圍棋協會指出，經過慎重考慮，中國圍棋協會決定不組隊參加今年的LG盃賽。

不過，中國圍棋協會也強調，該決定不會影響中國棋手參加今年和未來由南韓主辦的其他世界圍棋賽事。

中國圍棋協會說，儘管LG盃爭議事件的影響尚未完全消除，但他相信這不會干擾中韓圍棋交流和世界圍棋賽事正常舉行的大局，南韓棋院已明確取消兩次違規判負的規則，並在農心盃世界圍棋團體錦標賽、世界最強棋士決定戰等南韓主辦的國際比賽中取消違規罰目等爭議規定，「中國圍棋協會對韓國棋院的態度表示肯定和歡迎，並正常派棋手參賽。」

中國圍棋協會還說， LG盃的判罰爭議既暴露出國際比賽規則不統一可能造成的風險和麻煩，也凸顯出國際圍棋賽事爭議解決機制不明晰、不完備的問題。由於種種原因，國際圍棋聯盟作為世界圍棋管理機構的權威性和協調能力還有待提升，「希望以這次的爭議為契機，與國際圍棋聯盟、韓國棋院、日本棋院以及其他相關各方繼續就圍棋項目的國際治理展開有益探索，避免類似爭議的再度發生。」