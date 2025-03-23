第15屆台南市長盃全國圍棋錦標賽千人賽棋　紅面棋王周俊勛指導棋藝

▲第15屆「台南市長盃全國圍棋錦標賽」23日上午於台南高商熱鬧登場，1113位來自全台各地的圍棋好手相聚一堂，在棋盤上一較高下。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第15屆「台南市長盃全國圍棋錦標賽」23日上午於台南高商熱鬧登場，1113位來自全台各地的圍棋好手相聚一堂，在棋盤上一較高下，現任中華棋協秘書長的「紅面棋王周俊勛」除到場為各地圍棋好手們加油打氣外，更應主辦單位邀請，與現場選手進行2場1對8的指導棋。

▲台南市體育總會圍棋委員會主委鄭如翰表示，圍棋磨練自己的心性，變得更加的穩定、成熟，也從每次的勝負中，都可體會磨練不屈不撓、再接再厲的心情。

台南市體育總會圍棋委員會主委鄭如翰表示，圍棋磨練自己的心性，變得更加的穩定、成熟，也從每次的勝負中，都可體會磨練不屈不撓、再接再厲的心情，圍棋帶給選手的，不僅是越來越進步，對往後的人生，相信一定也會有長遠的發展。圍棋是深度的思維訓練，能訓練孩子在千變萬化的可能性中，發現問題、面對問題、解決問題與過程中應有的態度，練習圍棋，不在輸贏，棋力不一定要高，而是貴在培養人生素養與積累生命的高度，期望透過優質的圍棋比賽活動，提升棋品，提高文化層次。

鄭如翰主委也表示，今日特邀請到現任中華棋協秘書長的「紅面棋王周俊勛」到場為各地圍棋好手們加油打氣外，更應主辦單位邀請，與現場選手進行2場1對8的指導棋。

▲中華棋協秘書長的「紅面棋王周俊勛」，受邀與現場選手進行2場1對8的指導棋。

主辦單位指出，「紅面棋王--周俊勛」至今累積一個世界賽冠軍，50個冠軍18個亞軍，（約佔全台冠軍總數1/4），堪稱台灣棋壇的冠軍王。雖然近年來較少出現在世界圍棋競賽場上，但他仍十分關心圍棋運動的推廣，更將他對圍棋的熱愛擴及對台灣棋士的培育上，目前為中華民國圍棋協會祕書長、中華職業圍棋協會道場及精銳國家隊總教練，負責培訓台灣職業圍棋的種子棋士，以推廣圍棋作為終身的志業。

45歲的周俊勛是台灣嘉義縣人，中國圍棋會一品，台灣棋院九段、中國圍棋協會九段、職業圍棋棋士，是台灣1979年成立職業圍棋制度以來第一位職業九段棋士。周俊勛是台灣培養的本土棋士，打進世界棋王賽決賽的第一人，因父親是圍棋迷，所以周俊勛6歲開始學棋，1989年小學三年級參加亞細亞航空盃圍棋賽，拿下生命中第一座冠軍盃，也開始在棋界嶄露頭角。

14歲那年，周俊勛成為職業棋士，創下當年全世界最年輕職業棋士紀錄。但後面卻陷入低潮，全年50幾場只贏6場，但他仍不灰心，持續在黑白世界努力，果然第2年囊括了「名人」與「國手」兩大頭銜。

2000年周俊勛升為台灣第一位九段棋士，第2年代表台灣出賽日本富士通盃，先後淘汰陸鎮碩、李世石、河野臨，最後與林海峰並肩進入世界四強，震驚棋壇。2007年，迎來生涯最大一戰LG盃，賽前對勝負無任何期待的周俊勛贏下每場硬仗，用沉著的心態與胡耀宇九段拚搏，雖然當時棋壇多數人都看好胡耀宇奪冠，周俊勛在此極大的壓力下仍穩住情緒冷靜以對，最後一局以半目獲勝，奪下棋王寶座。同年周俊勛與旅日棋士王銘琬之胞妹鄭淑卿結婚，鄭淑卿也曾到日本學棋當過院生，回到台灣也是教棋高手。此段姻緣成為台灣 日本圍棋界的一段佳話。

周俊勛先後擔任中華職業圍棋協會到場總教練及精銳國家隊總教練，目前擔任中華民國圍棋協會秘書長一職，為台灣圍棋努力奉獻，持續在棋界發光發熱。

立委林俊憲、王定宇，市議員陳怡珍等多位台南市議員也場為來自各地的選手加油打氣，期盼獲得好成績。