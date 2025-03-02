曹興誠認「下棋輸了聯電捐1500萬」！他揭違法關鍵：5人等收傳票

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曹興誠認「下棋輸了聯電捐1500萬」！黃士修揭違法關鍵：5人等收傳票

▲▼聯電創辦人曹興誠。（圖／記者陶本和攝）

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者陶本和攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨立委翁曉玲日前爆料，聯電創辦人曹興誠30年前，曾說要捐款清大1500萬，但卻未履行，該筆捐款的流向也逐漸成為羅生門。曹興誠對此澄清，當年清大前校長沈君山曾請託聯電資助校務，他以圍棋勝負決定捐款金額，最終聯電依約捐出1500萬元。不過，核能流言終結者創辦人黃士修也點出疑點，並指名5人「等著收傳票吧」。

曹興誠2日發文回憶，當年他與沈君山同在新竹上班，沈君山請求聯電資助校務，曹興誠提議以圍棋勝負決定捐款金額，結果沈君山贏了五十目，聯電董事會同意捐出1500萬元。曹興誠強調，這是聯電與清大之間的雅事，並表示聯電如約進行捐款後，兩屆清大校長都曾擔任聯電獨立董事，顯示雙方關係良好。

不過，黃士修也發文質疑，聯電作為上市公司，曹興誠是否有權以公司款項支付私人賭債？根據法律，企業不能公私不分，用公司款項支付私人債務，這在過去已有違法案例。此外，聯電會計出帳皆須有嚴格管制，與私人開支票可不寫抬頭有別，「如何開出沒有指定受款人的公司票？」

▲▼黃士修說明被公然性騷擾事件。（圖／記者宋良義攝）

▲核能流言終結者創辦人黃士修。（圖／記者宋良義攝）

黃士修還列出6個不同版本的說法，指出曹興誠與其他相關人士的說法互相矛盾，讓他不禁開酸「曹董要蒐證提告，幫您整理好了。被告矢板明夫、周軒、吳宏仁、曹興誠一干人等，加一個基層人員待查，等著收傳票吧。」

黃士修整理6個版本的說法：

1. 曹興誠的說法：直接將支票交給沈君山，未指定用途。
2. 媒體人矢板明夫的說法：1996年聯電和清大簽約1500萬合作案，將賭債轉為捐款。
3.政治評論員周軒的說法：2011年清大校長陳力俊稱已收到曹興誠的捐款。
4.聯電前總經理吳宏仁的說法：捐款是聯電，非曹興誠個人，且是合作項目。
5.不具名聯電基層的說法：聯電基金會在2001至2005年間分別捐給清大與交大各1500萬。
6.曹興誠最新說法：聯電已捐款1500萬，但他個人從未承諾要捐款給清大。

黃士修強調，企業可以捐贈或產學合作，但「絕對不能公私不分，用公司款付私人債」，呼籲金管會和檢調單位查清聯電內帳，並建議聯電獨立董事使用查帳權，查明聯電與清大的帳目。

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