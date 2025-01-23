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大陸 大陸焦點 特派現場

中國棋王柯潔決賽暴怒　起身飆罵裁判：我受夠了！

記者蔡紹堅／綜合報導

第29屆LG盃世界圍棋棋王戰決賽23日進行決勝局，中國大陸棋王柯潔在與南韓棋手卞相壹的對局中，突然暴怒起身飆罵裁判，「你不能暫停，因為他在思考這個棋啊！」「你怎麼能這麼幹呢，又讓他多思考時間嗎？」「對手落完子再和我說這個事兒啊，我受夠了！」

柯潔與卞相壹在先前的對局中已各取得一次勝利，23日決勝戰進行到一半，卞相壹在思考時，裁判介入暫停比賽，令柯潔非常不滿，起身爆怒飆罵，「你不能暫停，因為他在思考這個棋啊，真不能這麼幹啊，這棋該他落子啊，你這樣讓他思考啊，起碼我是落子的時候你才能這麼幹。」

▼柯潔起身飆罵裁判，比賽因此暫停。（圖／翻攝網易）

▲▼中國棋王柯潔決賽暴怒　起身飆罵裁判：我受夠了！。（圖／翻攝網易）

柯潔繼續指出，「你怎麼能這麼幹呢，又讓他多思考時間嗎，每次都這樣子，等他落完子啊，怎麼能用他的時間呢？怎麼能用他的時間，我在問你，他現在下完再繼續暫停，他下完這步棋，怎麼能這樣幹呢？這個結果怎麼讓人服氣呢。」

柯潔還說，「他落完子之後再找我啊，怎麼能用他的時間封盤呢？一盤我就忍了，對手落完子再和我說這個事兒啊，我受夠了。」

最後，裁判先讓兩位選手離席，卞相壹快速離開現場，柯潔雖已經起身，但仍在座位旁持續抱怨，「這麼幹太過分了，真的！」

根據中國大陸媒體報導，比賽已中斷一個多小時，尚未恢復進行，柯潔方提出重賽，韓國棋院仍在進行商議。

LG盃世界圍棋棋王戰的決賽20日開打，柯潔在首日的第一局中搶先取下一勝，但22日的第二局卻兩次因提子未按照南韓圍棋最新規則規定放入棋盒，先是被裁判罰了2目，又被對手卞相壹檢舉，以兩次犯規被判負。這也是圍棋世界大賽決賽中首次出現犯規負，中國大陸代表團雖有提出申訴，但改判的可能性不大。

▼卞相壹在上場對局中檢舉柯潔犯規，導致柯潔吞敗。（圖／翻攝網易）

▲▼南韓棋手卞相壹檢舉中國棋王柯潔犯規。（圖／翻攝網易）

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