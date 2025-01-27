中國棋王「犯規輸棋」　忍淚控：南韓對手檢舉完「有說有笑」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸棋王柯潔日前在LG盃的決賽上因被對手檢舉犯規而輸棋，後更因認為裁判不公憤而退賽。柯潔26日在直播上激動表示，這場比賽對他而言是巨大創傷，「對手檢舉完我之後，居然在現場跟一個人有說有笑的聊天。」

柯潔說，比賽結束之後，他就吃不下東西，也沒睡過完整的覺，不敢相信這一切居然真的會發生。

柯潔提到，這對他來說真的是一個巨大的精神創傷，可以說是陷入無盡的黑暗中，「每天晚上，我只要閉上眼，我的腦海裡會播放幻燈片。」

▼柯潔控裁判不公，憤而退賽。（圖／翻攝網易）

柯潔指出，「進入我腦子的第一個畫面，就是對手舉報完我以後，我和俞斌教練在提出抗議的期間，對手居然在現場和一個人有說有笑地聊天。」

從直播中可明顯看出，柯潔幾度哽咽，似乎在努力忍住淚水。同時，他也強調，自己還在繼續申訴維權，「我柯潔，永不妥協。」

柯潔在LG盃的決賽對上南韓選手卞相壹，第一局他輕鬆取勝，但第二局卻因為遭對手檢舉犯規而被判負。

第二局比賽進行時，柯潔未將死子放入棋盒蓋，被裁判判定犯規，罰兩目；不久之後，柯潔離開座位喝水，卞相壹注意到柯潔又未將死子放入棋盒蓋，舉手向裁判檢舉，柯潔被判負。

▼卞相壹檢舉柯潔犯規，拿下勝利。（圖／翻攝網易）



柯潔所犯的「規」，是南韓去年11月所新增，要求選手必須將死子放入棋盒蓋。

第三局比賽時，柯潔再次未將死子放入棋盒蓋，但裁判卻過了好幾手才喊暫停，並且挑在卞相壹的回合，令柯潔大感不滿，認為裁判是變相給了卞相壹思考時間。

柯潔方因此要求重賽，但主辦方最終並沒採納，柯潔憤而退賽，由卞相壹成為該屆LG盃的冠軍。

雖然卞相壹拿下了冠軍，但由於他第一局輸給柯潔、第二局因對手犯規取勝、第三局因對手退賽取勝，沒有正式在棋局上拿下勝利，令他被許多網友酸是「0勝棋王」。

卞相壹事後受訪時提到，柯潔第一次被判犯規時，他的注意力就受到了影響，「看到他的旗子沒有放好，讓我沒辦法專心。」

卞相壹也坦言，他也不知道這項新規則，是直到柯潔被判罰，他才第一次得知，「裁判說第二次警告就會直接判負。」

對於該項新規則，卞相壹說，他覺得不應該存在，「因為這其實跟比賽的勝負完全沒有關係。」

▼柯潔哽咽訴說自己的遭遇。（圖／翻攝微博）

