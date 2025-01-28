中國棋王「犯規輸棋」　南韓棋院道歉：選手可能缺乏適應

記者蔡紹堅／綜合報導

中國棋王柯潔先前在LG盃決賽因不滿裁判處置退賽。對此，南韓棋院28日致歉，強調將檢討引起爭議的新規，並與中國、日本的棋院進行討論，制定符合世界大賽的統一規則。

南韓棋院表示，「我們向期待世界兩位頂尖棋手（柯潔和卞相壹）進行決賽的圍棋愛好者們致以歉意！」「對給贊助商LG和主辦方朝鮮日報造成的不便深感抱歉。」

南韓棋院解釋，「在第29屆LG杯決賽中，由於『死子管理』規則的違反，出現了通過犯規敗和棄權決定冠軍的前所未有的情況」「相關規則已於2024年11月修訂實施，並事先公佈給所有外國團體。」

▼柯潔質疑裁判處置，比賽因此中斷。（圖／翻攝網易）



南韓棋院指出，「此次出現問題的『死子管理』規定，源自中韓兩國在死子計算方法上的差異。死子在計算中起作用的韓國需要這個規定，但在不適用死子計算的中國來說，這個規定可能比較陌生。」「規則修訂僅有三個月時間，中國選手可能缺乏適應期。」

南韓棋院強調，「希望此次事件不會破壞中韓兩國長期建立的信任，並希望能夠盡快圓滿解決當前面臨的問題。為此，我們正與中國方面進行緊密對話，努力平息事態。」

南韓棋院說，「目前世界大賽沒有單獨的國際規則，只是遵循主辦國的規則。我們深知為了圍棋的國際化和世界大賽規則的建立，必須整合國際規則。」「將盡快通過與中國棋院、日本棋院等進行充分討論，制定符合世界大賽的統一規則。」

▼卞相壹在第二局檢舉柯潔犯規後，柯潔被判負。（圖／翻攝網易）



柯潔日前與南韓選手卞相壹在LG盃決賽對上，第一局由柯潔取勝，但第二局柯潔卻因兩度違反「死子未放入棋盒蓋」的新規定被判負，其中，第二次違規還是對手卞相壹舉手向裁判檢舉的。

第三局，柯潔再度違反「死子未放入棋盒蓋」的新規，可是裁判卻過了好幾手才暫停比賽判罰，並正好處於卞相壹的回合，令柯潔非常不滿，質疑裁判是變相給了卞相壹思考時間。

柯潔方於是提出了重賽的要求，但主辦方並未採納，最後柯潔決定退賽，LG杯的冠軍也由卞相壹拿下。

雖然卞相壹拿下了冠軍，但他一場靠的是對手的犯規，另一場靠的是對手退賽，並沒有真正在決賽中取得任何一勝，導致他被許多網友酸是「0勝棋王」。

此外，柯潔也對該場比賽耿耿於懷，在直播上哽咽表示，這場比賽對他而言是巨大創傷，「對手檢舉完我之後，居然在現場跟一個人有說有笑的聊天。」