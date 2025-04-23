劉書彬質詢引用中共法條　民眾黨：應以「中華民國利益」為優先考量

▲民眾黨立委劉書彬質詢引用中共法條質疑政府，遭外界批評。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

針對總統賴清德將中國大陸定義為「境外敵對勢力」，民眾黨立委劉書彬昨（23日）質詢語出驚人，引用中國大陸的「反分裂國家法」，質疑把對岸當境外敵對勢力，導致和平統一可能性消失，引發外界批評。對此，民眾黨發言人張彤回應，立委質詢是民主機制一環，但期許監督政府施政時，應以「中華民國利益」為優先考量，避免讓民眾黨堅定守護台灣立場遭曲解。

針對劉書彬22日在立院質詢內容引發社會關注，張彤23日表示， 民眾黨堅定捍衛中華民國主權，誓言守護台灣民主法治，面對來自中共的文攻武嚇，民眾黨一貫主張不畏戰不求戰，以「台灣自主、兩岸和平」提升國防自主，共同抵禦外部威脅，爭取在國際間的生存空間。

張彤進一步說明，民眾黨守護國家安全並具體付諸行動，立院黨團在去年11月提出《國家機密保護法》修法來嚇阻共諜，遺憾的是民進黨卻集體封殺阻擋修法，說一套做一套，整天用意識形態綁架人民，結果只為掩飾包庇自家人。

張彤強調，立法委員質詢是民主機制的重要一環，但「我們也期許在發言與監督政府施政時，應該以『中華民國利益』為優先考量，謹慎再謹慎，避免讓民眾黨堅定守護台灣的立場遭曲解與質疑」。