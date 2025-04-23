「昔被老K迫害，今被綠營出征」　陳水扁感嘆：不知今夕是何年

▲前總統陳水扁。（資料照／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

前總統陳水扁近日在凱達格蘭學校舉辦的黃信介先生紀念講座上強調，民主時代不應有一言堂，不能因為意見不同就說是「XX同路人」。這番言論引起部分綠營支持者不滿，前往陳水扁臉書留言批評。陳水扁今（23日）感嘆，「過去，阿扁被老K（國民黨）迫害；現在，阿扁被綠營出征，阿扁：不知今夕是何夕。」

陳水扁日前出席凱達格蘭學校舉辦的「台灣民主的韌性與轉型」活動，他說這是時隔17年再度公開演講，很緊張。陳水扁在演講一開場即暢談何謂民主，他強調民主不是一言堂，民主是對少數的聲音要尊重、包容，不能說意見不同，就說是「XX同路人」。

一番言論引起議論，阿扁隨後也解釋，過去國民黨威權統治下，在野人士被說成三合一的敵人，阿扁主張台獨就是「XX同路人」；川普第一次參選總統，當時台灣社會幾乎都是一面倒的川粉，拜登被說成在中國有生意，會出賣台灣的人，阿扁評估川普應不會連任，拜登會當選，網路貼上有關拜登故事的照片，也被出征就是「XX 同路人」。

而國民黨主席朱立倫為反制大罷免危機，號召支持者26日集結凱道參與「戰獨裁」。近日也有國民黨支持者聲稱，2006年的倒扁紅衫軍運動，時任總統陳水扁早已計畫武力鎮壓，只是美方告知，才沒有發生大規模死傷，提醒4月26日要去凱道的民眾注意安全，「不要逗留，早點回家，賴（清德）心狠手辣，已經瘋狂。」。對此，陳水扁留言喊「完全胡扯瞎掰」。

陳水扁今也感嘆，「過去，阿扁被老K（國民黨）迫害；現在，阿扁被綠營出征，阿扁：不知今夕是何夕。」