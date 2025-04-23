示警藍營倒閣想清楚「這6點」　邱毅：選民會不會預期罷免要輸了

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

台北市長蔣萬安日前拋出「倒閣論」，民眾黨主席黃國昌22日卻強調「倒閣救不了台灣」，讓倒閣議題再掀爭論。對此，前立委邱毅今（23日）列出國民黨推動倒閣該先考慮的6點，他強調，現在大罷免情勢對藍營不利，若提倒閣改選，選民會不會覺得罷免預期要輸了，把士氣都洩掉了，而且沒事弄出個倒閣，好不容易出現的在野黨大團結，又砸鍋了。

針對倒閣，邱毅提醒，如果要推動倒閣，一定要先考慮六件事，第一，大權握在賴清德手裡，主動權也在手裡，賴清德換掉行政院長卓榮泰，找個更爛的上，例如柯建銘、王義川、沈伯洋、吳思瑤，在野黨又能奈他何。

邱毅表示，第二，賴清德可以解散立法院，也可以不解散立法院，如果選擇不解散立法院，繼續推大罷免呢？搞政治鬥爭，賴清德怎麼可能沒料準這招呢？

邱毅表示，第三，倒閣成功後，賴清德若下令解散國會，將進入60天的立法院真空期，這期間賴清德找個藉口，宣布戒嚴緊急狀態，在野黨連否決的空間都沒了。

邱毅認為，第四，賴清德用司法檢調介入罷免，如果立法院要全面改選，賴清德更是勢在必得，變本加厲，那時的司法檢調不止鷹犬，豺狼虎豹全來了。

邱毅強調，第五，現在大罷免情勢對藍營不利，但若提倒閣，全面改選，選民會不會覺得是罷免預期要輸了，才提倒閣，這一來把藍營士氣都洩掉了。別忘了，藍營本就膽小，缺乏狼性，尤其欠缺在逆境中反敗為勝的勇氣。

最後，邱毅感嘆，第六，民眾黨顯然反對倒閣，國民黨內反對者也不少。現在沒事弄出個倒閣，在野先亂起來，國民黨內先亂起來，好不容易才出現的在野黨大團結，又砸鍋了。

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）