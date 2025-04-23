快訊／普丁向川普拋停戰條件！　鬆口願「停火讓地」達成和平協議

▲傳普丁已向美方提議，若雙方能達成和平協議，俄軍願意在當前戰線停手，不再進一步推進。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國《金融時報》引述知情人士消息指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近期釋出停火意願，傳出已向美國總統川普（Donald Trump）方面提議，若雙方能達成和平協議，俄軍願意在當前戰線停手，不再進一步推進。

據了解，普丁本月稍早在聖彼得堡（St Petersburg）與川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）會面時表明，俄方可以考慮放棄對烏克蘭境內4個部分被占地區中、仍由基輔（Kyiv）控制區域的主權聲索，前提是能與美國達成停戰協議。

消息人士指出，華府也在內部討論一項潛在協議方案，其中可能包括承認克里米亞半島（Crimea）為俄羅斯領土，並在一定程度上默認俄方目前實際控制的烏克蘭東部4州部分地區，作為停火條件之一。

這是普丁自2022年全面入侵烏克蘭以來，首度鬆口表示願意退讓、放下最高軍事目標。

若協議成真，這將是俄羅斯自2022年全面入侵烏克蘭以來，對停戰條件的最大幅度讓步。然而，歐洲多國官員提醒，普丁的「鬆口」恐怕只是策略性誘餌，意圖拉攏川普同意俄方其他強硬要求，並將這些條件強加在基輔政府身上。

該官員私下透露，「現在對基輔的壓力很大，外界希望烏克蘭讓步，好讓川普能在選前對外宣稱『自己談成了和平』。」

普丁的外交政策顧問透露，魏科夫預計本週稍晚將親赴莫斯科進一步磋商。

俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則對《金融時報》表示，「目前正處於非常緊張的談判階段，與美方的對話仍在進行當中。這項工作極為困難、耗時很長，因此不可能立刻見到成果，也不適合公開進行。」

▲川普20日指出，希望俄羅斯和烏克蘭能在本週內達成和平協議。（圖／路透）



川普本人則在20日透過社群媒體發文指出，希望俄羅斯和烏克蘭能在本週內達成和平協議。他表示，如果這兩個交戰國簽署休戰協議，雙方將能「與美國做大生意」。

對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）22日表示，目前尚未收到川普方面針對如何終止戰爭所提出的具體步驟或正式提案。不過他強調，若能先達成停火，自己願意與普丁進行直接對話。

澤倫斯基說，「目前確實有一些訊息、想法與討論，但那不是正式提案。」他補充，如果真的收到正式方案，「我們會回應。」

目前尚不清楚川普是否已向烏克蘭方面提出，要求正式承認俄羅斯吞併克里米亞的主權。不過，澤倫斯基22日再度強調，「烏克蘭絕不會承認克里米亞被佔領。我們不會討論這件事，那是我們的土地，是屬於烏克蘭人民的領土。」

另一方面，俄羅斯已經否決了部分美方提案，包括讓北約國家在烏克蘭境內駐軍的建議。

知情人士透露，儘管如此，如果美國願意在更廣泛的地緣政治議題上讓步，例如承認俄方對克里米亞的控制、並明確禁止烏克蘭加入北約，普丁或許會考慮放棄原先堅持的「全面掌控烏東四州」的要求。

