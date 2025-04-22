北京智庫專家示警：川普還有「2張王牌」未出　中國要做好準備

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金燦榮示警：川普還有「2張王牌」未出　中國要做好準備

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲金燦榮認為，川普鐵了心要打關稅戰，短期內不會草草收場。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普對中國發動關稅戰，中國則回應「奉陪到底」，引發貿易動盪。中國人民大學國際關係學院教授、北京智庫金燦榮示警，川普還有2張王牌沒出，分別是把中概股逐出美國資本市場，以及對中國在美國的資產徵稅，因此中國必須做好迎戰準備。

金燦榮表示，關稅稅率加到50%以上，絕大部分貨物貿易就會停滯，所以美國加稅率的本質是心理戰、政治戰，對內展現強硬姿態，對外施加一定壓力。不過，川普政府在關稅政策上的發聲前後矛盾，論調天天變換，使得中美談判很困難，所以眼下「中國應做好自己的事，以不變應萬變。」

他認為，川普鐵了心要打關稅戰，短期內不會草草收場，一方面是因美國債務負擔沉重，拜登執政時期政府開支巨大，財政底子近乎被掏空，「這也難怪川普恨拜登。」如今川普試圖開源節流，開源方面期望透過關稅收取數千億美元，節流方面則依靠「政府效率部」削減部分開支。

另外，川普還希望推動製造業回流美國，在戰略層面妄圖孤立並擊敗中國。綜合這些動機來看，川普打關稅戰雖在國內外遭遇諸多阻力，但川普仍會堅持推進，接下來大概率還會不斷加碼。

金燦榮指出，中國國內有些親美派十分焦急，聲稱其他國家都迫於壓力「跪下」了，為什麼只有中國政府還硬在「站著」？但這些人忽略了關鍵一點，川普打關稅戰的主要目標就是中國，其他國家或許透過讓步還有周旋餘地，而中國即便做出讓步，也難以讓美方罷手。

金燦榮示警，美國接下來還可能對中國採取多種行動，一是將徵稅範圍拓展至更多領域；二是把中概股逐出美國資本市場；三是對包括中國在內的部分國家在美國的資產徵稅，直接沒收資產的舉動過於激進，徵稅則相對更具操作性；四是進一步限制美資企業對華投資。其中，第二點和第三點對中國的衝擊相對較大。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近期接受媒體採訪時也說，不排除中概股在美國退市的可能性。金燦榮警告，「這可不是開玩笑的。」至於有些人問，美國會不會沒收中國持有的美債？他認為不會，因為此事影響太大。但眼下，中國必須做好充分準備來迎接關稅戰。

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