哈佛開第一槍！　美國多所大學告「川普政府」政治干預

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國哈佛大學今日對川普政府提起訴訟，這一舉動突顯了這所知名學府與共和黨籍總統川普之間的對抗進一步升級。川普曾威脅削減哈佛的資金，並試圖對其實施外部政治監督。

法新社報導，川普聲稱幾所知名學府容忍校園反猶太主義，揚言凍結預算、取消免稅地位和外國學生入學資格，但哈佛大學拒絕屈服。哈佛在提交給麻州聯邦法院的訴狀中表示，這起案件涉及政府試圖利用扣留聯邦資金作為籌碼，以控制哈佛大學的學術決策。

訴狀中指出，政府此舉不僅藐視憲法第一修正案，也無視聯邦法律與規範，並稱川普行為「武斷且反覆無常」。哈佛拒絕順從川普對招生、聘雇和政治傾向接受政府監管的要求，讓川普惱怒不已，並下令凍結對哈佛的22億美元聯邦補助款。

這項訴訟要求法院宣布政府凍結資金及對聯邦補助金所施加的條件為非法，並要求川普政府支付哈佛的訴訟費用。路透社報導，川普政府也以校園抗議活動為由，暫停對哥倫比亞大學、普林斯頓大學、康乃爾大學、西北大學和布朗大學等學府的資助。哈佛是第一所針對川普行動提起訴訟的大學。

白宮團隊公開表示，針對這些大學的行動是對他們所謂不受控制的「反猶太主義」的回應，並認為有必要扭轉旨在解決少數族裔受到歷史性壓迫的多元計畫。美國政府聲稱，去年席捲美國大學校園的反加薩戰爭抗議活動充斥反猶太主義。

哈佛校長賈柏表示，川普政府已對這所大學的運作展開「許多調查」，並強調哈佛將繼續打擊仇恨，全面遵守反歧視法。哈佛在訴狀中提到多個美國政府機構，包括衛生及公共服務部、能源部和教育部等。白宮和上述機構並未立即回應置評要求。