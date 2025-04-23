川普改口：無意開除鮑爾　強調「現在是降息完美時機」

▲川普近幾個月來多次私下探討是否提前撤換Fed主席鮑爾。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普22日表示，他「完全沒有打算」在任期結束前開除聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），並強調現在正是降息的完美時機。

根據CNBC報導，川普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室受訪，當被問到是否會撤換鮑爾時明確回應，「一點也沒有，從來沒有。」他接著表示，「我希望他在降息這件事上可以再積極一點，我認為現在正是降息的完美時機。」

這番話顯示出川普態度出現重大轉變，他近期持續施壓鮑爾要求降息，盼能藉此刺激經濟成長。

川普21日才對鮑爾發出最猛烈的批評，直接罵他是個「大輸家」（major loser），並再度要求鮑爾立刻降息。川普上週也明確指出．「如果我想讓他走人，他馬上就會被趕走。」

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）18日也透露，川普及其幕僚的確正在研究撤換鮑爾的可行性。

現年71歲的鮑爾是川普在首個總統任期內親自提名的Fed主席，任期原訂至2026年5月結束。鮑爾先前已明確表示，川普關稅正在對美國成長減速和推升通膨壓力兩方面製造不確定性，而法律賦予他任期保障，總統無權將他免職。

部分批評者與市場分析師警告，如果總統真的動手撤換聯準會主席，這將動搖央行一向獨立運作的基本原則，恐引發市場恐慌與動盪。

此外，歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）22日表示，她希望川普切勿貿然開除鮑爾。當被詢及如何看待美國行政部門在鮑爾任期結束前開除他的可能性時，她表示希望這個情況「不在考慮之列」。