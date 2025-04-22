　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

主廚現身！等餐直擊「料理鼠王」叼走透抽　網嚇壞：很老練

▲光華夜市海產攤出現料理鼠王。（圖／翻攝自threads／emmmma_089）

▲光華夜市海產攤出現料理鼠王。（圖／翻攝自threads／emmmma_089）

記者許宥孺／高雄報導

有民眾到光華夜市覓食，意外直擊一隻老鼠爬上店家餐檯，當場叼走一塊透抽，動作迅速熟門熟路，影片放上網路後，一票網友全看傻。衛生局表示，仍在確認店家地址，由於影片內容以明確違法，可處新台幣3萬至300萬元罰鍰。

有民眾在threads發文表示，「不敢相信自己的眼睛…隨手錄錄結果遇到老鼠偷吃。」影片錄下，一隻老鼠先是在餐檯邊探頭探腦，相準食物位置後，迅速爬上餐檯，跨過砧板、叼走一塊透抽便迅速跳走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友看完全傻眼，直呼「這老鼠看起來像慣犯，手法很老練」、「這老鼠很有禮貌只拿一小個」、「主廚出來看看食材品質」、「偷的如此絲滑…」、「主廚現身」。

衛生局指出，依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條規定，公共飲食場所之環境，不得有病媒或其出沒之痕跡，並應實施有效之防治措施。從影片所示，的確有老鼠出現於店家食材展示櫃，店家已違反「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條、《食品安全衛生管理法》第47條規定，將裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，尚未接獲民眾具體陳情，且因店家位址不明，衛生局正查察確認中。民眾如發現食品安全疑慮，可立即電洽1999或衛生局食品衛生科（07-7134000）通報反映。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 0321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園女師性侵小六童9次懷孕生子　現身高院上訴
TOYOTA全新「跨界中型休旅」！空間更勝RAV4
主廚現身！夜市「料理鼠王」叼走透抽　網嚇壞：很老練
逆向駕車撞康橋車隊「罰鍰僅600」　交通部：涉危險駕駛將扣照
冷氣工撿東西逆撞康橋車隊　行前苦練8次...躲不過危險駕駛
「我是中日超友好的好國民」　飯糰女房東：帶來無限商機
快訊／撞康橋學生！　肇事冷氣工到案了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北捷車廂1情況！乘客抱怨「沒水準」　全場爆共鳴：太自私

明起變天「北部防較大雨勢」　下周還有鋒面接力

逆向駕車撞康橋車隊「罰鍰僅600」　交通部：涉危險駕駛將扣照

台北「最強公車」是它！1年狂賺3.8億元　1639萬人愛搭

赴日旅遊完「回國都會失落」　30歲哥：該去日本工作？答案一面倒

主廚現身！等餐直擊「料理鼠王」叼走透抽　網嚇壞：很老練

到男友家煮飯害全家掛急診！她內疚喊「1句」　網嚇壞：狠角色

康橋7生遭撞4住院　教育局：2人轉回北部醫院、1人傷勢嚴重

新北「異百貨」期間限定開幕！2025循環設計展3主題樓層展出

比YA大圈粉！東大體中張韋傑「反差萌」　引11萬人按讚

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

北捷車廂1情況！乘客抱怨「沒水準」　全場爆共鳴：太自私

明起變天「北部防較大雨勢」　下周還有鋒面接力

逆向駕車撞康橋車隊「罰鍰僅600」　交通部：涉危險駕駛將扣照

台北「最強公車」是它！1年狂賺3.8億元　1639萬人愛搭

赴日旅遊完「回國都會失落」　30歲哥：該去日本工作？答案一面倒

主廚現身！等餐直擊「料理鼠王」叼走透抽　網嚇壞：很老練

到男友家煮飯害全家掛急診！她內疚喊「1句」　網嚇壞：狠角色

康橋7生遭撞4住院　教育局：2人轉回北部醫院、1人傷勢嚴重

新北「異百貨」期間限定開幕！2025循環設計展3主題樓層展出

比YA大圈粉！東大體中張韋傑「反差萌」　引11萬人按讚

台男遊泰遇襲　路邊滑手機「遭棍棒毆頭」爆血！離譜畫面曝

家寧妹拎20萬香奈兒包應訊　律師直言「太瞎了」！　

圓夢列車駛入台西新興國小　偏鄉教育點亮夢想之光

HOYA BIT交易所推「投資地球挑戰」4任務　新戶輸入「esg」爽拿 5 萬+ 綠點

「青少年財務健康基礎大調查」出爐　北富銀揭3大關鍵發現

北捷車廂1情況！乘客抱怨「沒水準」　全場爆共鳴：太自私

黃呂錦茹無保請回！北檢抗告　國民黨：沒實質證據還要聲押伺候

桃園女師性侵小六童9次懷孕生子　不服重判17年6月現身高院上訴

遊戲規則不利於「反罷」　轉守為攻才能制霸！

藥妝集團攜手消費者抵銷4,000噸碳排放　從日常實踐永續

外媒狂推！《雷霆特攻隊*》炸裂登場　問題人物組隊救世界...「哨兵」現身惹

生活熱門新聞

新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

快訊／8級強風下午到　鋒面明襲「雨最大」地區曝

看過最好看的國片？　一票人點名它：窒息感太真實

父告別式！女兒喊「下輩子別生孩」遭母賞巴掌

鋒面要來了！　全台有雨時間曝

旅遊團「就是愛玩」傳倒閉　闆娘捲600萬元跑了

王大陸軍中表演重現「滿滿的大平台」

10月後恐無法辦護照！PTT酸：規費1300元去哪了？

最新詐騙！　一堆人中招

不只砸飯糰店　女房東鎖垃圾桶「盆栽塞用餐區」

吃錯3種油助長「最惡乳癌」！營養師示警

台南爽放連假！1家6口「日本自由行」才2天GG了

更多熱門

相關新聞

女房東揭飯糰店曾承諾「有賺可以漲房租」

女房東揭飯糰店曾承諾「有賺可以漲房租」

高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」日前爆出租約風波，引發社會輿論，但針對事件來龍去脈，雙方各執一詞。邵姓女房東否認翻倍漲租一事，今日下午3時在住家受訪，強調當時心軟便宜租給飯糰店夫妻，對方曾表示「有賺能漲房租」，但後續不了了之，自己也會遵守契約精神租到期滿為止。

飯糰店女房東現身了！還原「砸店始末」

飯糰店女房東現身了！還原「砸店始末」

網美餐廳「披薩有毛毛蟲」　衛生局揪6缺失：清潔劑與食材放一起

網美餐廳「披薩有毛毛蟲」　衛生局揪6缺失：清潔劑與食材放一起

每坪底價3.2萬！大寮8000坪土地法拍　地上物還有鴿舍、宮廟

每坪底價3.2萬！大寮8000坪土地法拍　地上物還有鴿舍、宮廟

慘淪兒虐地獄！全台30人遭虐死　高雄就有12人

慘淪兒虐地獄！全台30人遭虐死　高雄就有12人

關鍵字：

高雄衛生局食安光華夜市料理鼠王老鼠

讀者迴響

熱門新聞

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

快訊／威力彩20億得主現身　50歲福態男靠神奇夢境1注獨得

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　併高院審理

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

飯糰店女房東現身了！還原「砸店始末」

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

「車突然衝來閃不掉」！賈永婕兒也在康橋車隊

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

即／肇事瞬間曝！駕駛逆向撞康橋學校環島車隊

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面