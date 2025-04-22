主廚現身！等餐直擊「料理鼠王」叼走透抽　網嚇壞：很老練

▲光華夜市海產攤出現料理鼠王。（圖／翻攝自threads／emmmma_089）

記者許宥孺／高雄報導

有民眾到光華夜市覓食，意外直擊一隻老鼠爬上店家餐檯，當場叼走一塊透抽，動作迅速熟門熟路，影片放上網路後，一票網友全看傻。衛生局表示，仍在確認店家地址，由於影片內容以明確違法，可處新台幣3萬至300萬元罰鍰。

有民眾在threads發文表示，「不敢相信自己的眼睛…隨手錄錄結果遇到老鼠偷吃。」影片錄下，一隻老鼠先是在餐檯邊探頭探腦，相準食物位置後，迅速爬上餐檯，跨過砧板、叼走一塊透抽便迅速跳走。

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網友看完全傻眼，直呼「這老鼠看起來像慣犯，手法很老練」、「這老鼠很有禮貌只拿一小個」、「主廚出來看看食材品質」、「偷的如此絲滑…」、「主廚現身」。

衛生局指出，依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條規定，公共飲食場所之環境，不得有病媒或其出沒之痕跡，並應實施有效之防治措施。從影片所示，的確有老鼠出現於店家食材展示櫃，店家已違反「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條、《食品安全衛生管理法》第47條規定，將裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，尚未接獲民眾具體陳情，且因店家位址不明，衛生局正查察確認中。民眾如發現食品安全疑慮，可立即電洽1999或衛生局食品衛生科（07-7134000）通報反映。