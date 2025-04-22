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揭飯糰店承諾「有賺能漲房租」　女房東亮文件：當時心軟便宜租

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」日前爆出租約風波，引發社會輿論，但針對事件來龍去脈，雙方各執一詞。邵姓女房東否認翻倍漲租一事，今日下午3時在住家受訪，強調當時心軟便宜租給飯糰店夫妻，對方曾表示「有賺能漲房租」，但後續不了了之，重申自己將會遵守契約精神租到期滿為止。

▲▼飯糰店女房東控遭抹黑漲房租。（圖／記者吳世龍攝）

▲樋口飯糰女房東下午在住家現身受訪。（圖／記者吳世龍攝）

房東邵小姐今日現身憤恨不平說，從頭到尾都沒談到租金問題， 但張小姐卻逢人就說她要漲房租，她並出示文件表示，1樓租金1萬9千8百元，5樓2個房間用1萬5千2百元也租給他們，5樓加店面共3萬5千元，「電費也沒有多收，我還不夠仁慈嗎？」

▲▼飯糰店女房東控遭抹黑漲房租。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼女房東控遭飯糰夫妻抹黑漲房租，並亮出文件證明租金。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼飯糰店女房東控遭抹黑漲房租。（圖／記者吳世龍攝）

針對調漲房租問題，邵小姐表示，當時承租時，房仲一直幫夫妻倆說好話，說他們飯糰店營運不好，連房租都繳不起，說他們國外來台創業很辛苦，能不能便宜租給他們，她才一時心軟，便宜租給他們。

邵小姐說，當時公證的時候，張小姐跟先生也有口頭承諾，「如果有賺錢的話，我同意讓你調整房租」，之後來到我這邊，飯糰店生意越來越好，日進斗金，一天聽說賣出1千多顆，於是她才詢問老闆娘「有賺錢的話，是不是跟我談一下漲租的問題」，是很輕鬆的詢問，過程就提了一次，但他們回應說要找台北的記帳師來談。

最後，她自己詢問公證師後，確實在公證範圍裡面，是不能隨意調整內容，於是事情就到此為止，她也有回覆夫妻倆「會遵守契約精神租到期滿為止」，重申「我還不夠仁慈嗎？」

▲樋口飯糰老闆娘回應。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲樋口飯糰老闆向來買飯糰的民眾致謝。（圖／記者吳世龍攝）

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